La Intersindical-CSC sobre el sistema educatiu: "Bastir un sistema d’educació públic o desballestar-lo?"

El sindicat independentista fixa amb aquest document (PDF) els posicionaments del sindicat sobre els aspectes més rellevants del sistema educatiu.

Hi exposen que "El procés de reestructuració capitalista (crisi) iniciat el 2008 va suposar la implantació d’una agenda de privatitzacions, retallades i desballestament dels sistemes públics de polítiques socials." Unes mesures anunciades com a “mesures temporals i excepcionals”, però que han restat consolidades i que, per al sindicat, "llur reversió ha quedat fora de l’agenda dels diferents governs, independentment de la seva suposada orientació ideològica."

Critiquen que els diferents governs i conselleries d’Educació, descrit com a responsable d'un "cínic discurs de l’excel·lència en un context de precarització de les condicions de treball", han exercit un programa neoliberal i que en realitat, quan s'ha parlat d'inversió en aquest sector d’inversió la "famosa" LEC "ha estat paper mullat i la despesa en educació queda a anys llum de la mitjana dels estats de la UE, el 6% del PIB."

En aquest sentit, acusen els responsables d'Ensenyament d'exercir "Improvisacions, operacions de maquillatge i cortines de fum" en les polítiques d'Educació "com a eines de millora del sistema sense la més mínima base pedagògica i sociològica, i sempre, això sí, a baix cost, a cost zero, o fins i tot afavorint la fuga de recursos públics a la iniciativa privada."

El document conclou amb una sèrie de reivindicacons que es basen en l'increment progressiu dels pressupostos d’educació per assolir i l'exigència de no tancar ni una línia pública més. També l'augment de les places d’oposició fins a arribar al 8% d’interinitat en 4 anys, un Pla d’Estabilització d’Interins, i l'avaluació objectiva i democràtica de la tasca docent, la desburocratització del sistema educatiu, al desaparició dels contractes a terç de jornada i la dignificació i estabilitat laboral de TEI, TIS, l'augment de les plantilles, entre d'altres.

D'altra banda, la Intersindical-CSC Educació va ser present ahir en un acte en el Dia Mundial de l'Educació a Lleida i va reivindicar, amb la lectura del manifest, el paper en la lluita contra la desigualtat i per garantir la igualtat d'oportunitats.

Les polítiques educatives a Catalunya combinen privatitzacions i retallades amb operacions de maquillatge i improvisacions, que amaguen les mancances de planificació i l’absència d’una voluntat real de fer de l’escola pública un eix vertebrador del país.⬇️ https://t.co/MsEXAHKa3L — Educació Intersindical-CSC (@I_CSC_Educacio) 22 de gener de 2020