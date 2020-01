30G

La Intersindical-CSC dona suport a la vaga general de demà a Euskal Herria per demanar una Carta dels Drets Socials

El sindicat republicà, agermanat amb els sindicats ELA i LAB, majoritaris al País Basc, fa seves les reivindicacions de 'Treball, pensions i vida digna'

La Intersindical-CSC dona suport a la vaga general d'Euskal Herria convocada demà pels sindicats ELA i LAB, entre d'altres, per demanar una Carta dels Drets Socials. El sindicat republicà està agermanat des de fa anys amb els dos sindicats majoritaris al País Basc que, al seu torn, van donar suport a la vaga general coorganitzada per la Intersindical-CSC el passat 18 d'octubre.



La convocatòria de demà té com a lema 'Treball, pensions i vida digna' per a la ciutadania del País Basc. S'hi han adherit més de 1.500 empreses i hi ha convocades més de 100 mobilitzacions a Euskal Herria que s'espera que tinguin un seguiment massiu.