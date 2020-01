lluita institucional

La CUP portarà al Ple que a Tarragona no hi tornin a atracar vaixells militars i de guerra

La Candidatura d’Unitat Popular defensarà en el Consell Plenari de gener que tindrà lloc dijous una moció per tal que a la ciutat no hi tornem a veure vaixells militars ni de guerra. Al mateix temps, les cupaires volen que el Port de Tarragona pugui acollir els vaixells de la Fundació Proactiva Open Arms.

Des de 1997, Tarragona acull regularment vaixells militars de l'OTAN, de la VIa Flota dels EUA i també de l'armada espanyola, sense cap control sobre el seu tipus d'armament, amb la possibilitat que aquest sigui nuclear. Joan Miquel Nadal i Lluís Badia, alcalde de la ciutat i president de l'Autoritat Portuària, respectivament, van liderar una campanya que va incloure gestions amb autoritats militars a Washington i a Madrid perquè Tarragona esdevingués seu logística del portaavions JFK de la VI Flota dels EUA i de l'OTAN.

La consellera Eva Miguel ha manifestat que els arguments per impulsar aquesta campanya es van basar “en suposats beneficis econòmics per a la ciutat”. Posteriorment, els arguments han donat pas a la banalització dels vaixells de guerra presentant-los com a “garants de suposades operacions "humanitàries"”. Més recentment, uns i altres s’han excusat darrera "obligacions derivades de convenis bilaterals entre Estats", ha dit la consellera Miguel.

La CUP ha denunciat que durant més de vint anys Tarragona ha servit d’aparador de l’aparell militar, tant en època de l’alcalde Nadal, com de Ballesteros i Ricomà. En gairebé totes les ocasions aquests vaixells realitzen jornades de portes obertes que contribueixen “a ajudar a blanquejar la guerra i la militarització de la nostra ciutat. Aquests vaixells no són un espectacle, són màquines de matar”, ha expressat la consellera Miguel.

L’ajuda humanitària no és la funció dels exèrcits ni la tasca per a la qual han estat preparats. “Els exèrcits mai no actuen sota els principis de l’ajuda humanitària (imparcialitat, independència i neutralitat), que ni els poden respectar ni els poden garantir”, ha dit la consellera Laia Estrada. Ajuda humanitària és el que realitzen persones i ONG’s, com Proactiva Open Arms, les quals, a banda de salvar i rescatar persones, denuncien les conseqüències del drama migratori a portes d’Europa. En aquest sentit, la CUP proposarà al Ple que a Tarragona puguin atracar els vaixells de la Fundació Proactiva Open Arms.

Finalment, la CUP recorda que l’any 2003 Tarragona es va declarar "Ciutat Contra la Guerra". S’hi va fer una de les manifestacions més grans de la història de la ciutat, arran de la guerra d’Iraq, i en consulta popular, el 95% de les 10.000 persones que van participar es van expressar clarament en contra dels vaixells de guerra al port de la ciutat. A més, el 2005 Tarragona s’adheria a la xarxa d’Alcaldes per la Pau. La consellera Laia Estrada ha assenyalat que “la nostra vida no pot ser militaritzada ni per la presència de militars al carrer, als locals d’oci o a les botigues; ni com a conseqüència de l’ús de les instal·lacions del Camp de Tarragona (port, trens, aeroport...) com a base d’operacions o maniobres, com ja ha succeït” i esperen que la moció prosperi el proper dijous.