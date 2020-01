Ensenyament

L’STEI Intersindical demana a la Conselleria d’Educació instruccions clares i per escrit davant les visites de l’extrema dreta

El secretari general de l’STEI Intersindical i delegat de personal Miquel Gelabert ha registrat avui un escrit adreçat al conseller d’Educació, en què –arran de les consultes formulades per membres de diferents equips directius– demana que la Conselleria dicti unes instruccions clares i per escrit sobre com han d’actuar els equips directius durant les visites tendencioses dels parlamentaris de grup d’extrema dreta VOX.

Els aspectes que hauria de regular aquesta instrucció són els relatius a la presa i difusió d’imatges, la documentació que és obligatori facilitar i la possibilitat que participin en la visita altres persones diferents de l’inspector i el membre de l’equip directiu.