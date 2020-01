Ensenyament

Els sindicats d'educació no acceptaran cap més menyspreu al professorat

Si no existeix cap compromís de retorn ens comprometen a mobilitzar tot el professorat, i cadascun dels centres, activant i convocant les assemblees de treballadores, amb l’objectiu de discutir, parlar, compartir i si es veu bé col·lectivament decidint un calendari de mobilitzacions que culmini, si és necessari, amb una vaga indefinida.

Els sindicats USTEC·STEs (IAC), CCOO, Intersindical-CSC, Professors de Secundària, UGT i CGT han manifestat públicament la seva indignació davant la manca de voluntat negociadora del Departament d’Educació.

Des del curs passat unitàriament hem exigit a l’Administració un calendari de recuperació d’aquestes condicions:

-Restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d'aplicació al curs 2020/21. Recuperació de l'horari de permanència del professorat de Secundària.

-Reducció de les ràtios. Cap tancament de grups a la Pública.

-Retorn d’altres condicions retallades com: la precarietat laboral als centres educatius (conversió dels terços de jornada en mitges jornades i estabilització personal interí i substitut), retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys, increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat, recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, Formació Professional pública i de qualitat, retirada del Decret de Plantilles (39/2014), etc.

Avui han emplaçat el Departament a concretar aquest calendari, que ha d’iniciar-se pel curs 2020-21, comprometent-se a incloure la totalitat dels drets perduts prioritzant la recuperació de l’horari lectiu, condició irrenunciable per iniciar un procés negociador.

L’administració es nega a iniciar una negociació real i tant sols es limita a posar excuses de mal pagador. No aporten cap document a la negociació i no concreten quines partides pressupostàries es destinaran a la recuperació d’aquests drets, drets reconeguts en diferents resolucions parlamentàries aprovades anteriorment, i tots els compromisos que ha anat agafant el Departament en les meses sectorials.

Requereixen al Departament d’Educació i al Govern de la Generalitat, prenguin en consideració que els drets i condicions arrabassades a partir del 2010 als treballadors i treballadores d’educació s’han de restablir d’una vegada per totes.

