Defensem les nostres institucions: "Per la unitat estratègica contra el règim del 78"

Constituents (CxR) constatem que l’aparell de l’Estat, encapçalat pels alts càrrecs de la judicatura, ha decidit actuar de forma ferma i vengativa, saltant-se inclús la seva pròpia legalitat, per impedir una solució per al conflicte amb Catalunya que no sigui una altra que la derrota total i el sotmetiment dels catalans i les seves institucions. Els atacs contra el MHP Quim Torra per part del TSJC, la JEC o el Tribunal Suprem no van dirigits només contra la persona sino contra el que representa: la legitimitat de les institucions catalanes i el seu control per les forces democràtiques i republicanes del moviment d’alliberació nacional de Catalunya. És per això que necessiten neutralitzar també l’activitat del Govern a l’exili, i molt particularment del president legítim Carles Puigdemont.

Constituents (CxR) donem suport clar i incondicional als representants legítims de les institucions catalanes i a tots els represaliats per l’Estat espanyol. Defensem les nostres institucions encara que siguin heretades del règim autonòmic perquè en mans del moviment republicà han de continuar essent un instrument per aprofundir la crisi del règim del 78 dins del camí de la construcció de la República catalana i les seves institucions. L’aparent trencament de la unitat dels dos grans partits del règim; PP i PSOE, i una certa moderació d’aquest últim en els seus missatges contra Catalunya, no pot ocultar que tant uns com els altres volen reconduir-nos cap a l’autonomisme, la regressió i la pèrdua de llibertats nacionals.

Enfront dels atacs d’un estat decadent, neo-franquista i autoritari, CxR defensem que només la unitat estratègica de les forces republicanes, diverses i plurals en la seva ideologia i visió de país, ens permetrà d’avançar en l’objectiu comú, que només pot ser al nostre parer el consumar el procés vers la independència i la constitució d’un estat realment democràtic i social.

No podem estar d’acord i no recolzarem aquelles posicions que advoquen pel derrotisme i l’acceptació de la repressió per justificar un avançament de les eleccions al Parlament de Catalunya. La majoria independentista aconseguida l’1-O i desembre de 2017 en condicions molt desfavorables de repressió va ser un cop molt dur per a l’Estat que ni amb el 155 no va aconseguir doblegar el moviment republicà. La unitat estratègica ha de passar també per l’aprovació i implementació de les lleis socials que ens permetin consolidar i ampliar la majoria republicana.

Al mandat del MHP Quim Torra encara li resten més de dos anys. Només la implementació de la República Catalana podrà escurçar aquest termini. Apel·lem a la responsabilitat de les forces republicanes representades al Parlament per tal que evitin aquest nou cop d'estat judicial que ens amenaça i que persegueix d'accelerar la lluita caïnita electoral autonomista.



Alhora, des de Constituents (CxR) fem una crida als votants de l'1-O per tal que col·laborin en la creació dels Consells Locals per la República tot inscrivint-se al Consell per la República, i participin massivament en els debats ciutadans constituents que començaran ben aviat. Només construint República podrem guanyar la llibertat i serem respectats arreu del món.

Constituents per la Ruptura

Segueix-nos: constituents.cat

A 26 de gener del 2020, Constituents (CxR)