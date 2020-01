Continuen les vagues generals a la Catalunya Nord contra la reforma de les pensions a l’Estat francès

Després del període de festes les mobilitzacions van revifar ahir i avui amb manifestacions importants i amb aturades en diversos sectors, especialment als transports.

La mobilització contra la reforma de les jubilacions a la Catalunya Nord continua. Després del període de festes les mobilitzacions van revifar ahir i avui amb manifestacions importants i amb aturades en diversos sectors, especialment als transports.

Avui serà la quarta gran jornada de manifestacions amb uns sindicats que han llançat una crida per què la vaga interprofessional sigui massiva, després de les mobilitzacions històriques de desembre. Aquest matí professorat, treballadors/es de la hisenda, carters/es o fins i tot pescadors/es ja s’han manifestat pels carrers de Perpinyà, en una convocatòria que ha sortit des de la plaça Catalunya.

En general el tràfic de trens està molt afectat a tot l’estat (ahir un 38% dels conductors que feien vaga). Avui el seguiment està sent més important. A l’Estació de Perpinyà, només circularà 1 sol TGV i cap TER durant tota la jornada i hi ha un ampli seguiment de la vaga a la xarxa de busos de la regió. També se sumen a les protestes els advocats, que des de dilluns defensen el seu propi sistema de jubilació i denuncien les conseqüències que tindria si passessin a formar part del sistema general que proposa l’actual govern.

Els sindicats convocants mantenen la posició amb què van començar la vaga: una oposició total a la polèmica reforma de les pensions, que fusiona els quaranta-dos règims de jubilació existents –dividits segons la professió–, amb l’objectiu d’implantar un sistema universal per punts. Els sindicats calculen que amb aquests canvis les pensions disminuiran del 20% al 30%. Així mateix, denuncien el retard en l’edat de jubilació (de 62 anys a 64), que preveu aquest nou sistema.