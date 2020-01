Repressió

“La JEC no té cap legitimitat per inhabilitar el president Quim Torra. Responguem!”

“La JEC no té cap legitimitat per inhabilitar el president Quim Torra. Responguem!”, amb aquestes paraules encapçalava la convocatòria de mobilització de l'ANC a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per rebutjar la decisió de la JEC d’inhabilitar Torra. Una crida que ha omplert la plaça amb crits de "Torra, president". També s'han cridat consignes les han dirigit a ERC per rebutjar que hagi facilitat la investidura de Pedro Sánchez. “No, no a la investidura!” o “Botiflers”.

Durant els parlament, Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC, ha manifestat que “És una situació contrària a l’estat de dret, és un abús de dret. La JEC fa la feina bruta al Suprem”, També ha explicat el cas d’Oriol Junqueras, ja que malgrat que el TJUE li va reconèixer la immunitat, la JEC li ha denegat poder ser eurodiputat. Un cop han acabat els parlaments, s’ha penjat al balcó la pancarta que va generar la querella “Llibertat presos polítics i exiliats”. Pancarta que prèviament, el president de la Generalitat havia lliurat a l'ANC. A continuació s’ha despenjat la bandera espanyola de la façana del Palau de la Generalitat entre crits de “Fora, fora, fora la bandera espanyola.” Després de 15 minuts però, s’ha tornat a hissar.

Lleida

Durant la protesta a la capital del Segrià s’ha reproduït l’acció de despenjar la bandera espanyola, en aquest cas de la façana de l’Ajuntament de l’avinguda de Blondel. L’acció l’ha dut a terme un grup de persones durant la concentració en què unes 200 persones a la plaça Paeria.

Girona

La concentració ha tingut lloc a la plaça del Vi. La mobilització ha comptat amb diversos càrrecs electes com ara diputats i regidors a l’Ajuntament de Girona. L’alcaldessa, Marta Madrenas, ha qualificat la decisió de la JEC d’“indigne” i ha assegurat que cal “rebel·lar-se” contra aquesta acció que manté la idea d’una “sagrada unitat d’Espanya”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Elisenda Paluzie davant el Palau de la Generalitat, a la concentració de suport al President Quim Torra.<a href="https://t.co/ijh6vVHn9j">pic.twitter.com/ijh6vVHn9j</a></p>— Llibertat.cat (@Llibertatcat) <a href="https://twitter.com/Llibertatcat/status/1213194708236881921?ref_src=twsrc%5Etfw">January 3, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Ara mateix, Plaça del Vi de Girona plena de gom a gom contra la inhabilitació del President Torra per part de la <a href="https://twitter.com/hashtag/JEC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#JEC</a>. Transversalitat política absoluta. <a href="https://t.co/SyDnHSu78k">pic.twitter.com/SyDnHSu78k</a></p>— Francesc Vilallonga (@vilallongapac) <a href="https://twitter.com/vilallongapac/status/1213179188510887937?ref_src=twsrc%5Etfw">January 3, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">🗣| El govern ha ordenat despenjar el drap espanyol però els <a href="https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw">@mossos</a> l’han tornat a col•locar. <br>👉🏻Amb voluntat política a les institucions no n'hi ha prou, fem-nos forts al carrer! ✊🏻🔥 <a href="https://twitter.com/hashtag/Desobedi%C3%A8ncia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Desobediència</a> <br> <a href="https://t.co/Cdo9vZGIIN">pic.twitter.com/Cdo9vZGIIN</a></p>— La Forja - Jovent Revolucionari (@LaForja_Jovent) <a href="https://twitter.com/LaForja_Jovent/status/1213203049939918854?ref_src=twsrc%5Etfw">January 3, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Concentració a Tolosa de Llenguadoc (Occitània) en suport a lluita independentista a Catalunya i per la <a href="https://twitter.com/hashtag/Llibertatpresospol%C3%ADtics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Llibertatpresospolítics</a> 🎗 <a href="https://twitter.com/hashtag/LliureRetornDelsExiliats?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LliureRetornDelsExiliats</a> 🎗<a href="https://t.co/YIEqt2QBJl">https://t.co/YIEqt2QBJl</a></p>— Llibertat.cat (@Llibertatcat) <a href="https://twitter.com/Llibertatcat/status/1213198652816134146?ref_src=twsrc%5Etfw">January 3, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">A <a href="https://twitter.com/hashtag/Lleida?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Lleida</a> també arriem la bandera espanyola. Exercim la sobirania, la desobediència és l’únic camí.<a href="https://twitter.com/hashtag/Dempeus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Dempeus</a> <a href="https://t.co/T4pKYNUBFQ">pic.twitter.com/T4pKYNUBFQ</a></p>— CDRs de Lleida (@CDRsLleida) <a href="https://twitter.com/CDRsLleida/status/1213195002492465154?ref_src=twsrc%5Etfw">January 3, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>