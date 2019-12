Drets Humans

Pícnic per la República denuncia "la intolerància de l'Ajuntament de Barcelona i la persecució i criminalització del Mossos"

Pícnic per la República ha denunciat "enèrgicament la intolerància de l'ajuntament i la persecució i criminalització, per part dels mossos d'esquadra i, per tant també, de la Generalitat de Catalunya, de la dissidència política un dia corn avui, el Dia Internacional dels Drets Humans, fet que demostra de la forma més grotesca possible, la manca de llibertat que patim al nostre país i la vulneració més flagrant dels Drets Humans més bàsics de llibertat d'expressió i de pensament polític".

Havía organitzat per aquest dimarts, Dia Internacional dels Drets Humans, un mur de Lennon, símbol de denúncia contra la intolerància i l'autoritarisme i de suport als pobles que pateixen la repressió dels seus dels drets humans, instal· lat al monument de Francesc Macià de la Plaça Catalunya de Barcelona.

Segons l'organització, "El mur s'havia fet amb un plàstic per tal de respectar el monument i no en sortís malmès. Malgrat això, l'Ajuntament «progressista» de la ciutat, amb una alcaldessa provinent del món de l'activisme civil, no l'ha tolerat i l'ha desmuntat al cap de dues hores, després que els mossos identifiquessin algunes de les persones que hi havien participat".

També ha convocat a la "ciutadania compromesa amb les llibertats a fer costat a1s veïns que cada dia, des de] 14 de setembre, talla la Meridiana com a mostra de protesta per aquesta vulneració de Drets Humans"