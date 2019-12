Català a l'escola

Mobilitzacio nord-catalana a Perpinyà i París "perquè visquin les nostres llengües"

Aquest dissabte, centenars de persones s'ha concentrat davant les portes de la Prefectura de Perpinyà en el mateix moment en què a París, es feia una altra mobilització davant del Ministeri Nacional francès d'Educació sota el lema "perquè visquin les nostres llengües".

L'Associació per a l'ensenyament del català de Catalunya Nord (APLEC) havia convocat la concentració per sumar-se a la crida de la Federació per a les llengües miniritzades dins de l'ensenyament públic (FLAREP) i alguns diputats com el bretó Paul Molac i el cors François Alfonsi, per reclamar respecte i suport a totes les modalitats d’ensenyament d’aquestes llengües arreu de l’Estat francès. Així la mobilització a París ha comptat amb presència nord-catalana, d'Iparralde, de Còrsega, Bretanya i Occitània entre altres.

A París, el concentrats han denunciat que malgrat que Nacions Unides han fet nombroses crides per salvaguardar les llengües minoritzades, l’Estat francès segueix en la seva tasca de “destrucció del patrimoni immaterial que són les nostres llengües i les nostres cultures". Així han denunciat la reforma de l’executiu francès ha menystingut les llengües minoritzades, cosa que ha comportat un descens de les matriculacions.

Paral·lelament la FLAREP ha posat un marxa una campanya de recollida designatures, a iniciativa del diputat bretó Pau Molac, en demanda d’una política lingüística que no només protegeixi sinó també potenciï l’ús d’aquestes llengües. Ja porten recollides més de 13.000.

Catalunya Nord

Pel que fa a Catalunya Nord, l'APLEC ha denunciat l’absència de diàleg amb les associacions i la no presa en compte de l’ensenyament de les llengües minoritzades i de l’ensenyament bilingüe dins les darreres disposicions posen greument en perill la supervivència de l’ensenyament de les llengües regionals. Pertot les hores i els efectius dedicats a les llengües regionals cauen en picat. L’episodi de l’intent de suspensió del CAPES de català, la limitació de les places en català al liceu Aragó, la disminució de les hores de català en sections bilingües, la no obertura de l’opció català en col·legi, il·lustren totes una situació que, sense canvi de cap, portarà l’ensenyament de la llengua regional a una situació crítica.

L'entitat ha demanat una reunió ràpida del Grup acadèmic per l’ensenyament del català amb els partenaris de l’ensenyament del català i el director de l’OPLC per definir d’urgència un pla de desenvolupament de l’ensenyament del català.