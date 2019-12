remunicipalització

La CUP vol impulsar una oficina pública per facilitar la remunicipalització de serveis als ajuntaments

La CUP Crida Constituent presentarà al ple una moció sobre els serveis públics on insta al Parlament de Catalunya a crear una Comissió d’Estudi sobre l’enfortiment del Sector públic que vetlli i treballi per fer un anàlisi exhaustiu de la situació dels serveis públics a Catalunya, de les conseqüències econòmiques de les externalitzacions i privatitzacions i sobre la viabilitat d’iniciar un procés d’internalització de serveis.

En aquesta moció, els anticapitalistes també volen impulsar una oficina que faciliti als ajuntaments l’assessorament i els recursos necessaris perquè puguin iniciar els processos d’internalització dels serveis municipals i un observatori independent de control del compliment dels contractes per part d’empreses concessionàries.

Per altra banda, la formació també insta al govern de la Generalitat a no prorrogar aquells contractes actualment concedits a empreses privades per la gestió dels serveis públics un cop en caduqui la concessió.

Finalment, la CUP-CC també insta al Govern a retirar el projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones i a recuperar la gestió directa dels serveis públics, especialment aquells relacionats amb l’educació, la sanitat i els serveis socials bàsics.