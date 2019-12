Mitjans de comunicació

L’ACPC llença catalunyanews.cat, el portal de notícies transversal més gran de Catalunya

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) ha celebrat avui la sisena edició delal Movistar Centre de Plaça Catalunya, a Barcelona. Una jornada a la qual han assistit una norantena de professionals del món de la comunicació, i durant la qual s’ha presentat en públic el siteun nou i ambiciós projecte de l'ACPC per convertir la premsa comarcal en referent a Catalunya. Avui també, s’ha gaudit de les conferències del fundador d’Open Arms,, i la periodista i advocadaAvui s’ha presentat per primera vegada en públic el web; tal com ha explicat, gestor del Canal Digital ACPC, “es tracta d’una pàgina web de notícies que a banda de generar notícies pròpies per tractar temes d'interès general, destaca per ser un repositori que aglutina en temps real (RSS) les noticies més rellevants que publiquen els 43 mitjans digitals associats a l’entitat, cosa quea través de la tasca d’aquesta quarantena d’editors de la premsa comarcal”. De manera que “Catalunyanews.cat té una estructura de mitjà de comunicació d'informació general, i a banda d’un seguit de temes de Portada, inclou les seccions d’Actualitat, Societat, Política, Territori, Economia, Esports, Salut i Gastronomia, Cultura, Castellers, i Opinió. A banda, com ha dit Jiménez “coneixedors de que molts dels editors de premsa comarcal tenen també llicències de televisions locals, permet descobrir els vídeos més destacats que emeten les televisions de proximitat”.Tal com s’ha recalcat, “l'objectiu principal de la pàgina és. No cal oblidar que la premsa comarcal, com a col·lectiu i en xifres absolutes, és líder a Catalunya: ja queEls mitjans que nodreixen de continguts a catalunyanews.cat són: Anoia Diari, Avenç del Palau, Cassà Digital, Diari de Girona, Diari de la Neu, Diari de Sabadell, Ebre Digital, El 3 de Vuit, El 9 Nou Osona-Ripollès, El 9 Nou -Vallès Oriental, El Ripollès Digital, El Travesser, El Vallenc, Empordà, Fet a Sant Feliu, Hora Nova, Infojonquera, L'Opció, La Vila Digital, L´Eco de Sitges, Montònec, Nació Digital, Nova Conca, Nova Tàrrega, Papers de Vi, Puntvalles, Regió 7, Revista d’Alella, Revista del Baix Empordà, Revista de Cambrils, Segre, Setmanari l'Ebre, Setsetset, Som Esports, Som Garrigues i Veuanoia.Avui també s’ha gaudit de la presència de dos conferenciants destacats com, fundador d’Open Arms, i la periodista i advocada. Camps ha ofert la xerrada ‘Open Arms, activisme i comunicació per a la defensa dels drets humans’ durant la qual ha explicat la seva tasca al mar Mediterrani durant la crisi dels refugiats de Síria: “les primeres persones que vam traslladar-nos a Lesbos l’any 2015, moguts gairebé tots per la força de les imatges vistes als mitjans dels primers morts al mar, érem tots activistes i mochileros i algun foto-periodista. Allà encara no arribàvem les institucions ni els grans mitjans. I ràpidament ens vam adonar que si no divulgàvem el que allà passava es tornaria invisible. Els periodistes són fonamentals per a la nostra tasca; són la nostra avantguarda, són qui garanteixen que tot el que fem és legal”. Mentre que Talegón, en la xerrada ‘Ètica i periodisme’, ha centrat el debat en la importància de “fomentar l’esperit crític de l’audiència garantint l’accés a una informació veraç i contrastada perquè aquests puguin prendre després les seves decisions en qualsevol àmbit de la vida”. El problema a dit “és que avui s’ha traspassat la línia d’opinió amb la informació. I les peces d’informació estan plenes d’opinió, quan en realitat haurien d’estar despullades d’opinió”.A nivell institucional, la jornada ha comptat amb els parlaments d’, secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació qui ha “encoratjat els mitjans comarcals per seguir treballant per fer, a través de la premsa, un país millor”; i, president de l’ACPC, que ha explicat que “volem que la gent se n’adoni de la importància del poder de la premsa comarcal, i no només perquè som, en xifres absolutes el primer diari de Catalunya, sinó que amb el nou projecte catalunyanews.cat ho serem en el referent informatiu. Ja que som nosaltres, els editors locals, els primers en cobrir tota allò que passa fora de la capital”.va ser instaurat l’any 2014 per l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) amb la intenció de reivindicar un model de comunicació que genera 850 llocs de treball a tot el país i compta amb més de 160 capçaleres de paper i digitals, i que aposta per continuar creixent mantenint el seu compromís amb la informació de proximitat. En cadascuna de les edicions anteriors la jornada va aplegar més d’un centenar de professionals del món de la comunicació ja siguin mitjans, agències de publicitat, administracions, empreses o gabinets de comunicació; i va comptar amb les intervencions de reconeguts ponents com Jaume Roures, Antoni Bassas, Critobal Colon, Sor Lucia Caram, Lluís Bassat, Josep Roca o Jordi de Miquel, entre d'altres.