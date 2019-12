Català

Escola Valenciana i altres entitats lliuren les vulneracions lingüístiques de 2019 a l’Oficina de Drets Lingüístics

Aquest 4 de desembre, amb motiu del Dia dels Drets Lingüístics, diferents entitats que treballen per al foment de la llengua han lliurat aquest matí a l’Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana l’Informe de Denúncies dels drets lingüístics al País Valencià 2019. Aquest document pretén visibilitzar la discriminació que pateix la ciutadania quan parla valencià al País Valencià, malgrat estar a l’empara de la llei vigent

L’informe, elaborat per Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), CCOO PV, Intersindical Valenciana, STEPV, FE CCOO PV, FAMPA-València, Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Plataforma pel Dret a Decidir i Societat Coral el Micalet, arreplega 16 vulneracions lingüístiques arreplegades aquest any. Algunes d’elles amb molt de ressò mediàtic, com ara la discriminació que va patir el veí d’Elx Jafet Pinedo, escorcollat, traslladat a comissaria i denunciat per haver-se adreçat en valencià a dos agents de policia.

Les entitats que han elaborat l’informe de vulneracions es reuneixen aquest matí amb Ruben Trenzano, director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per a fer-li arribar la preocupació per les discriminacions que pateix la ciutadania quan parla valencià al País Valencià, malgrat estar a l’empara de la llei vigent.

Davant les continues vulneracions de drets que es produeixen contra la ciutadania valencianoparlant, Escola Valenciana insta al govern valencià a legislar i establir els mecanismes necessaris per a acabar amb les vulneracions de drets lingüístics que pateixen les persones valencianoparlants mitjançant una Llei d’Igualtat Lingüística.

A més, l’entitat demana que es convoque el Consell Social de les Llengües perquè assessore la Generalitat Valenciana per a acabar aquestes vulneracions de drets lingüístics. També demana que el nou govern de l’Estat sorgit de les eleccions del 10 de novembre establisca els mecanismes necessaris per a acabar amb les vulneracions de drets lingüístics que pateix la ciutadania valencianoparlant.

Escola Valenciana ha presentat hui aquest informe al Síndic de Greuges i a l’Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana perquè estudien les vulneracions de drets lingüístics que apareixen a l’informe i que determinen solucions per a evitar que es tornen a produir.

Cap a una llei d’igualtat lingüística

La Universitat d’Alacant, Escola Valenciana i La Cívica commemoren per setena vegada el 4D, Dia dels Drets Lingüístics al País Valencià, amb una taula redona sobre la igualtat lingüística. Aquesta taula redona compta amb Vicenta Tasa, directora de la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València. També hi participen Joan Sanchis i Òscar Mengual, regidors dels ajuntaments d’Ontinyent i Dénia, dues institucions que han implantat la competència lingüística als seus municipis.