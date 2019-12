Per la república

"El poble vol ser rei", acte polític de la CUP a Madrid

Tal i com ha anunciat aquest matí a través de la carta dirigida a Felip VI d’Espanya, la CUP Per la Ruptura ha convocat un acte el dia 18 de desembre a Madrid ciutat, coincidint amb l'acció del Tsunami, per tal de presentar el projecte de la CUP als col·lectius de l'esquerra anticapitalista organitzats de la ciutat - un projecte independentista, socialista, feminista, ecologista i antiracista com a proposta política per al nostre poble -; compartir la lectura política del moment des de la perspectiva de la CUP - la governabilitat a l'Estat espanyol no serà viable fins que no hi hagi una solució democràtica al Principat, i la consecució de drets col·lectius arreu dels Països Catalans només pot venir de l'exercici massiu de la desobediència civil -; evidenciar la necessitat de treballar per a generar un front antifeixista arreu de l'Estat per a respondre a l'augment de l'extrema dreta; i compartir la voluntat política d'estendre la rebel·lia arreu de l'Estat en una aliança estratègica contra el Règim del 78.

L'acte, que es titula "El poble vol ser rei", emulant un antic himne republicà, se celebrarà a les 19h a la Sala El Mirador del barri de Lavapiés. Per a la convocatòria de l'acte, a part d'algunes reunions i contactes formals de presentació, s'ha enviat aquest text per a convidar a les persones i col·lectius que, en bona mesura, van ser les mateixes que durant la repressió a les mobilitzacions post sentències, van omplir la puerta del Sol.