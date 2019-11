lluita institucional

Sumem Banyoles omple la draga de pancartes per denunciar la construcció d'un nou aparcament

La formació, que ha celebrat una assemblea oberta a la Draga, denuncia que les obres s’han executat sense informe ambiental i alerta que s’està construint en una zona protegida.

Sumem Banyoles ha realitzat aquest matí una acció de rebuig a les obres que des de dilluns passat s’estan duent a terme als terrenys on hi havia els barracons de l’escola la Draga per construir-hi una zona d’aparcament gratuït. Desenes de persones s’han aplegat a l’aparcament de la Draga a partir de les nou del matí i han realitzat una acció de protesta que ha consistit en penjar pancartes als arbres de la Draga i repartir fulletons rebutjant la construcció de l’aparcament. Posteriorment, a les onze, s’ha celebrat una assemblea oberta a la ciutadania. Tot plegat s’ha realitzat coincidint amb la inauguració de la Fira de Sant Martirià, que ha aplegat diversos membres de l’equip de govern banyolí.

Als rètols que s’han anat penjant als arbres s’hi podien llegir lemes com “Volem un ajuntament amb sensibilitat ambiental, no un aparcament”, “Un espai degradat es restaura, no es converteix en un aparcament”, “Hi ha altres alternatives d’aparcament fora de l’espai natural” o preguntes com “Tenir majoria absoluta equival a ignorar la resta de representants del poble?” o “Deien que era un espai degradat i abandonat durant vuit anys. Faran la mateixa jugada amb Sota Monestir?”.

Sumem Banyoles denuncia que l’adequació de l’aparcament s’ha tramitat sense disposar del pertinent informe ambiental i alerta que s’està construint en una zona protegida inclosa dins del Pla d’Espais d'Interès Natural (PEIN). Per això també s’han penjat pancartes amb missatges adreçats als conductors: “Sabeu que heu aparcat en un espai del PEIN?” o “Sabeu que aquesta obra s’ha tramitat via Departament de Territori sense informe ambiental?”.

A part de condemnar el que considera que és una nova agressió mediambiental, la plataforma rebutja frontalment la unilateralitat empresa per l’equip de govern a l’hora d’executar les obres, que tenen un pressupost de 70.000 euros. La formació critica que l’equip de govern imposa decisions a partir de la majoria de què disposa, menystenint la resta de representants de la ciutadania.