Sentència

Marcel Mauri: “El govern espanyol ha d’obrir una negociació bilateral amb Catalunya sense renúncies i sense vetos”

El vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri de los Ríos, ha assegurat: “El govern espanyol ha d’obrir una negociació bilateral amb Catalunya sense renúncies i sense vetos on es pugui parlar de la llibertat presos polítics i exiliats, de la fi de la repressió i del dret a l’autodeterminació” per aconseguir “una solució política a un conflicte que és polític”. I ha afegit que aquesta petició no prové només d’Òmnium Cultural, sinó que: “Ho diu la mobilització constant que estem vivint als carrers, ho reclama la ciutadania votant com vam veure diumenge passat i ho demana la societat civil, els partits sobiranistes i els intel·lectuals d’aquí i de fora”.

El vicepresident d’Òmnium Cultural també s’ha dirigit al govern espanyol per assegurar-li: “A Catalunya no hi ha un problema de convivència. En tot cas, el que hi ha a l’Estat espanyol és un problema amb l’extrema dreta i molt greu. A Catalunya no hi ha un problema de diàleg entre catalans i catalanes, el que hi ha és un govern espanyol que es nega sistemàticament a dialogar amb les institucions catalanes”.

Mauri de los Ríos ha participat aquest migdia a la plaça Orfila del barri de Sant Andreu de Barcelona a una taula rodona debat sobre la sentència i la vulneració de drets, juntament amb Pilar Massana, activista per la pau; Mireia Montesinos, advocada i membre del col·lectiu AiDE; i Albano-Dante Fachín, activista, periodista i exdiputat al Parlament. Ha estat moderada per la periodista Maria Cusó.

Aquesta xerrada ha format part de l’acte central a Barcelona de la marató de parades d’autoinculpacions que s’han fet a una cinquantena de punts de tot el país per seguir denunciant la vulneració flagrant de drets que ha suposat la sentència.