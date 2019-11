Repressió

L’Assemblea i Òmnium donaran suport al president de la Generalitat amb motiu del judici al TSJC

L’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural mostraran el seu suport i solidaritat cap al president de la Generalitat, Quim Torra, amb motiu del judici per desobediència, per no haver retirat el llaç groc de la façana del Palau de la Generalitat en la campanya electoral del mes d’abril d’enguany.

L’acompanyament al president tindrà lloc dilluns a les 8 h just davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on se celebrarà el judici. Posteriorment, el vicepresident de l'Assemblea, Pep Cruanyes, i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, atendran els mitjans.