Clam unànime a Perpinyà per la llibertat

Aquest dissabte, dia 9 de novembre, s'ha celebrat conjuntament la cloenda de la 23a edició del Correllengua i la Diada de la Catalunya Nord. La jornada ha tingut lloc a la ciutat de Perpinyà i ha fet incidència en una doble reivindicació històrica i política: la commemoració dels 360 anys del Tractat dels Pirineus, el pacte entre monarquies pel qual el 1659 les comarques de la Catalunya Nord van quedar sota control de l'Estat francès.

Els actes de celebració de la Diada de la Catalunya Nord s'han fet coincidir amb la cloenda del Correllengua, la principal iniciativa de mobilització per la llengua i la cultura catalanes que organitza la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL). Enguany, el Correllengua ha estat organitzat a més de 150 municipis arreu dels Països Catalans.

La Diada d'enguany ha estat protagonitzada per la manifestació que s'ha desenvolupat pel centre de la capital rossellonenca sota el lema Sem Catalunya Nord, fem Països Catalans, a la qual s'hi han sumat milers de persones. Moltes de les lluites de la resta dels Països Catalans també s'han fet sentir avui a Perpinyà, especialment les que reclamen la llibertat dels presos i les preses polítiques i els exiliats i exiliades del Principat.

La CAL, que ha organitzat dos autocars per desplaçar al Rosselló més de 100 persones, ha preparat una visita al Memorial del Camp de Ribesaltes, un camp de concentració francès que compta amb un extens centre d’interpretació inaugurat l’any 2015. La visita, que cercava reivindicar la memòria dels refugiats catalans i espanyols que van ser confinats l’any 1939, s’ha produït durant el matí.

Com és tradicional, la jornada ha acabat davant d'El Castellet, epicentre de Perpinyà, on s'ha reclamat la sobirania de Catalunya Nord i la resta dels territoris que conformen els Països Catalans, alhora que s'ha exigit la immediata llibertat dels polítics, exiliats i represaliats empresonats per les autoritats espanyoles. A banda de la CAL, hi ha participat Òmnium Cultural, el Comité de Solidaritat Catalana de Perpinyà, l'Associació Catalana pels Drets Civils, el Col·lectiu 7 de noviembre i el grup de Solidaritat amb Xile.