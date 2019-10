llibertat dels detinguts

Vaga estudiantil i manifestació en resposta a la repressió

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) convoca vaga als instituts el 24 i 25 d’octubre i crida a la manifestació juvenil i estudiantil

El SEPC ha convocat una vaga a secundària el 24 i 25 d’octubre per permetre la mobilització continuada en el marc de la resposta a la sentència del procés. Després del fets de la setmana passada, en què el jovent i l’estudiantat van mantenir les manifestacionsdurant tota la setmana, el sindicat torna a convocar vaga.

Aquest cop, només convoca als centres de secundària per impedir els problemes administratius que va haver a molts instituts durant la setmana passada. A més a més, durant tota la setmana han hagut diferents accions per part del moviment estudiantil als centres educatius del Principat per exigir les demandes que van fer públiques el dilluns: concentracions en solidaritat a les persones detingudes, ferides i empresonades, piquets i ocupacions a diferents universitats i aturades de classe als instituts de Catalunya.

És per això que des del SEPC afirma que “cap examen, ni cap classe valdrà més que la democràcia” i, per tant, que continuarà cridant a la mobilització i a la desobediència per part dels i les estudiants de Catalunya.