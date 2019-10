Sentència

Representació valenciana a les marxes per la llibertat convocades per Assemblea i Omnium Cultural

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià i el col·lectiu Solidaritat i República seran presents a les marxes per la llibertat. L'entitat i el col·lectiu portaran l'escalf del País Valencià el pròxim divendres dia 18 al tercer tram de les marxes que arriba a Barcelona coincidint amb la vaga general catalana.

Toni Infante, el Coordinador de Decidim ha declarat que "Els i les demòcrates valencianes no podem restar impassibles ni equidistants davants d'aquestes injustícies", per tant, la seua representació en les marxes és com "demòcrates, per mostrar la nostra solidaritat amb el poble català i el seu dret a decidir. Així com mostrar el nostre rebuig amb la sentència injusta del Tribunal Suprem Espanyol contra dirigents socials i polítics, condemnats per posar les urnes i empoderar la societat civil catalana".

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià i Solidaritat i República varen estar al capdavant de l'acció de solidaritat que va tindre lloc a València el passat dilluns dia 14 que va concentrar a milers de persones a la plaça de l'Ajuntament. La Plataforma també fou present a les concentracions convocades arreu del País Valencià, com Benicarló, Elx, Castelló, Gandia o Alacant.