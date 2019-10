Per la república

La CUP valora positivament la convocatòria de l’Assemblea de Càrrecs Electes

En relació a la convocatòria de l’Assemblea de Càrrecs Electes per part del Consell per la República, la CUP la valora positivament com a iniciativa que permeti una resposta institucional a l’alçada de les mobilitzacions d’aquests dies. És amb aquest mateix propòsit que la CUP va promoure la Trobada de Càrrecs Electes celebrada dilluns passat a Sants, per tal de superar l’immobilisme del Govern i el Parlament.

La formació defensa que aquesta Assemblea sigui realment operativa i no una estructura més. Analitza críticament totes les mancances que ha tingut l’AMI i, especialment, el llançament per part d’aquesta de l’AECAT, una iniciativa que no va servir per cap acció concreta.

Cal dotar l’Assemblea de continguts i la CUP posa sobre la taula els eixos que ja es van articular a la Trobada de Sants: autodeterminació, amnistia, prou repressió i drets socials. La formació recalca a més, la importància de dotar d'uns objectius i accions concrets a aquest espai per tal que estiguin a l'alçada i acompanyin la lògica de la mobilització al carrer, i que no responguin de nou, a la institucionalització i refredament del conflicte.

En el mateix sentit, la CUP també recorda que cal mantenir l’Assemblea oberta a tots els càrrecs electes sobiranistes.

Declaració de Sants

En la trobada de Sants es van aplegar 105 càrrecs electes de la CUP i 186 d’altres formacions com ERC, JxCAT, comuns i formacions municipalistes.

Sobre la taula havia el document de partida presentat per la CUP als càrrecs, que no s’ha arribat a votar, però que, a partir del dimarts, posaran a la disposició dels partits per a buscar adhesions per a reunir-se en comissions de treball i en futures trobades.

En aquest document inicial es critica la violència policial exercida durant les últimes setmanes per part dels Mossos d’Esquadra i de la policia espanyola, i es recorda als ferits i als empresonats de l’última setmana, però també als set presos del 23-S.

Es demana la retirada de les forces i cossos de seguretat de l’estat espanyol i la dissolució de la Brimo –els antidisturbis dels Mossos–; l’amnistia dels presos polítics; el reconeixement dels drets i les capacitats de les institucions catalanes socials i econòmica; i el reconeixement i la concreció de l’exercici d’autodeterminació del poble de Catalunya.

A partir d’aquest document es vol treballar en diverses comissions posant el focus, entre altres coses, en la internacionalització per a compartir i donar suport a altres pobles que també lluiten per autodeterminarse.

Un altre dels focus que s’abordarà en les comissions de treball serà la contractació pública i també la desobediència efectiva. A la trobada es va abordar com fer-la possible i es va plantejar dur-la a terme a través de la recaptació d’impostos, recaptant taxes que corresponen a l’estat espanyol i amb el consum estratègic.