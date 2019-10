pobresa

La CUP Mollet reclama atenció per a la pobresa a la ciutat

La CUP de Mollet ha alertat avui de l’augment a la ciutat del nombre de persones sense sostre que passen la nit al ras, als bancs de les places o als caixers automàtics de les entitats bancàries.

L’assemblea cupaire, que ja va denunciar reiteradament aquesta problemàtica durant la passada campanya de les municipals, ha pogut constatar aquesta setmana que la situació lluny d’arreglar-se ha empitjorat, quasi doblant-se el nombre de persones afectades.





Mercè Solé, portaveu de la CUP Mollet i exregidora d’ensenyament de la ciutat, ha recordat que malgrat les grans polítiques d’aparador, “a Mollet persisteix una bossa de prop d’un miler de famílies que no reben cap prestació social” i que “la pressió immobiliària i els alts preus, estan fent fora de casa a molta gent en situació de pobresa extrema, incapaç d’accedir al pagament d’un lloguer”.

Per a Solé, el primer que cal fer, és reconèixer el problema. ”La inclusivitat d’una ciutat es pot mesurar pel respecte que té als col·lectius més vulnerables” “A Mollet hi ha pobresa i cada dia hi ha més famílies en situació límit i defensar-les i ajudar-les a sortir d’aquesta emergència hauria de ser la prioritat número ú de l’ajuntament”.

La portaveu de la CUP Mollet, ha reclamat per això, a l’equip de govern municipal que “reorienti les seves prioritats polítiques” i “aboqui els recursos necessaris per articular de manera urgent un pla d’acollida de persones sense sostre a la ciutat, abans que arribin les nits més fredes de l’any” i com a mesura a mig termini “desplegui Plans d’Inclusió als barris de la ciutat, per fomentar la igualtat, garantir l’equitat d’accés als serveis i atendre les persones dependents o en situació de vulnerabilitat”.