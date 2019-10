El ple celebrat el passat dijous, dia 26 de setembre, va rebutjar la moció promoguda pel col·lectiu SOS PENEDÈS i presentada conjuntament pels grups CLAM, Junts per l’Arboç i la CUP, que demana la retirada del pla director urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal – Cal Vies.

Aquest pla preveu la construcció d’un polígon logístic de 110 ha, afectant els termes municipals de Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca i l’Arboç. Aquesta és una operació ja contemplada en els plans urbanístics dels tres municipis. La Generalitat pretén coordinar-ne el seu desenvolupament a través d’un Pla Director Urbanístic (PDU), una figura de planificació d'abast supramunicipal.

La CUP lamenta el suport incondicional i acrític de l’Ajuntament de l’Arboç al desenvolupament d’aquest pla que perjudica els interessos dels ciutadans i ciutadanes de l’Arboç. Han estat els propis serveis tècnics de l’Ajuntament de l’Arboç, a través d’unes consideracions i suggeriments enviats a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya en relació al contingut de l’avanç del PDU, els que alerten per una banda, que l’alternativa preferida per la Generalitat no respecta el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de l’Arboç, i per l’altra, que el PDU no considera l’increment de trànsit de camions per la N-340 al seu pas per l’Arboç, atès que l’avanç del pla d’aquest polígon no contempla sortides pròpies a l’autopista ni resol com donar resposta a l’increment del trànsit rodat. Tenint en compte que encara ara no hi ha cap previsió de quan es durà a terme el desviament de la N340 i dels efectes negatius que aquesta carretera té sobre el municipi de l’Arboç, resulta preocupant la manca de fermesa de l’ajuntament per vetllar pels interessos del municipi exigint a la Generalitat que això es resolgui. Més enllà de les consideracions tècniques, l’ajuntament no ha fet al·legacions ni s’ha posicionat formalment en contra del contingut de l’avanç del PDU. A més a més, l’ajuntament tampoc denuncia el canvi d’ús industrial a logístic que la Generalitat introdueix en el PDU respecte al previst als respectius POUMs, fet que redueix de facto els suposats llocs de treball potencials generats, argument que sempre utilitza el PSC per defensar tant la construcció d’aquest polígon com el Logis Penedès.

La CUP considerar que aquest tipus d’operacions urbanístiques responen a un model territorial obsolet, definit per uns planejaments urbanístics expansius elaborats abans de la crisi que actualment han quedat totalment fora de la realitat i de tota lògica davant dels reptes climàtics que cal afrontar de forma imminent. Prova d’aquesta caducitat, n’és el POUM de l’Arboç, elaborat en base a unes previsions de població de 10.000 habitants pel 2020 front a la realitat, els actuals 5.500 habitants a les portes del 2020. Seguir aplicant acríticament les operacions urbanístiques previstes per uns planejaments urbanístics caducats, amb polígons logístics basats en el transport per carretera, és una irresponsabilitat i no respon ni a l’interès general ni als reptes futurs que amb canvi climàtic se’ns plantegen.