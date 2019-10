Ensenyament

L'STEI condemna qualsevol acte de violència i expressa el seu suport al professorat

L’STEI Intersindical expressa el seu suport a la professora agredida, en un acte que considera d’extrema gravetat, i fa extensiu el seu recolzament al professorat de les Illes Balears, que fa feina en unes condicions complicades i amb un alumnat amb molta diversitat, amb escassesa de recursos per part de la Conselleria.

El sindicat considera que, malgrat la gravetat d’aquest fet, les comissions de convivència en els centres escolars fan bé la seva feina i, d’acord amb les dades recollides per l’Institut per a la Convivència, el clima a les aules de les Illes Balears és bo i, si es produeix qualque episodi de conflicte i de violència, ho fa de manera esporàdica i aïllada. També valora de manera positiva els diferents serveis que s’han posat en marxa des del Servei d’atenció a la diversitat, per a atendre les situacions d’alteració del comportament i de conflictivitat que es puguin produir en els centres.

L’STEI considera que aquesta situació que s’ha produït és un fracàs social, ja que el percentatge que els joves passen a l’escola és tan sols d’un 10%. La resta del seu temps transcorre amb la família, els grups d’amics i el seus espais de lleure. No es pot atribuir només al sistema educatiu i al seu entorn tota la responsabilitat quan s’esdevé un fet d’aquestes característiques.

Per aquest motiu, l’STEI fa una crida a l’Administració, al teixit empresarial, a les entitats, a les famílies i al conjunt de la societat de les Illes Balears perquè s’impliquin de bon de veres a l’hora d’atendre i d’entendre les necessitats i demandes dels nostres joves.