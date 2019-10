Ni presos ni exiliats

L’ANC proposa mobilitzar-se des del primer moment en què surti la sentència

La sentència a l’1-O és imminent. Davant d’aquest fet, l’Assemblea ha compartit un vídeo amb la finalitat que la gent participi i protesti tan bon punt es faci pública la sentència.

D’una banda, es fa una crida perquè la ciutadania surti al carrer immediatament després que la sentència vegi la llum per fer sentir la seva veu, ja sigui aturant el cotxe i fent sonar el clàxon si s'està circulant; fent soroll i protestant al carrer; o baixant al carrer si s'està a la feina o a casa. Sigui com sigui, l’Assemblea demana una participació massiva de la ciutadania en aquesta primera resposta espontània, així com les posteriors.



A més, l’entitat demana que tothom estigui alerta de les convocatòries que es faran aquell mateix dia a través del mòbil a les 20 h, convocades conjuntament amb Òmnium Cultural. Per saber on caldrà anar i quan, es demana que se segueixin les xarxes socials de l’entitat (twitter, telegram, facebook i instagram) perquè serà a través d’aquests canals que es farà una crida a la mobilització, de manera molt ràpida i coordinada.



La tercera resposta prevista per al mateix dia de saber la sentència és promoure una gran encartellada arreu del país, per mostrar el rebuig a una sentència que es preveu condemnatòria, així com reafirmar que cal assolir l’objectiu polític, la independència.



A més a més, aquell dia s’anunciarà la data d’inici de les Marxes per la Llibertat, que sortiran des de 5 punts diferents del territori, Berga, Vic, Girona, Tàrrega i Tarragona, i que recorreran el país durant tres dies fins arribar a Barcelona, sempre en dimecres, dijous i divendres.