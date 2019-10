Contra la sentència

Gairebé un miler de persones protesten contra la presència de Pedro Sánchez a Viladecans

Gairebé un miler de persones s'han aplegat a l'exterior del recinte firal Cubic de Viladecans, en contra de la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Els manifestants han cantat proclames en contra de l'executiu espanyol i han reclamat l'alliberament dels líders independentistes. Entre d'altres, han cridat "Pedro Sánchez agafa el telèfon", "Llibertat presos polítics" o "No toqueu el nostre jovent", en clara al·lusió a les actuacions policials dels darrers dies. Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local ha acordonat la zona, separant els concentrats de l'entrada principal de l'equipament on s'ha celebrat un acte de precampanya del PSOE. La protesta havia estat convocada per Pícnic per la República i els CDR.

Durant la protesta dos policies de paisà sense identificar-se prèviament intententen detenir una persona i quan arriben els Mossos identifiquen els manifestants mentre els policies de paisà desapareixen.

Viladecans, Baix Llobregat:



Els concentrats criden "PSOE, PP, la misma mierda es!"



Pedro Sánchez és 'persona non grat' i ho diu el Poble.pic.twitter.com/y6qbPbq9lV — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 30, 2019