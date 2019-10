Contra la repressió

Estudiants de Dret i Polítiques de la UB dormen a la Facultat

Estudiants de Dret i Polítiques s'han aquedat a dormir a la Facultat per trencar la normalitat "davant el moment d'excepcionalitat democràtica no podem restar dins les aules assumint la situació actual, però encara ens falten mans per aconseguir-lo".

Aquest dimarts han aconseguit poder acollir-se al règim d'avaluació única fins al dia de l'examen final, un primer pas cap a les seves demandes.

Es lluita per a la suspensió de les classes immediates fins que acabin les mobilitzacions i pel posicionament de la Universitat en un ferm rebuig a la repressió que pateixen com a estudiants. En aquesta línia aposten per la mobilització constant fins que deixin de reprimir-los i que tots els estudiants que estan patint la repressió siguin alliberats.

Per tot plegat s'han donat citat aquest matí a les 7h a l'edifici principal de la Facultat per aturar les classes