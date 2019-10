sentència

El 85% dels municipis del país aproven mocions contra la sentència de suprem i condemnen la violència policial

Aquest dissabte a les 11:00 al Palau de la Generalitat, s'aplegaran els alcaldes i alcaldesses de les poblacions on s'han aprovat mocions en contra de la sentència i es posaran al costat de les persones empresonades aquests darrers dies a causa de la violència policial. L'acte està organitzat per l'Assemblea de Municipis per la Independència (AMI)

Fina ara, 814 ajuntaments han aprovat la moció que epresenten més del 85% dels municipis del país. Aquesta és l’única manera que tenen els consistoris de posicionar-se i de fer política tenint en compte que ja hi ha sentències que diuen que els ajuntaments no es poden posicionar i s'han de limitar a fer gestió administrativa.

Al Baix Llobregat, de moment han estat 4 els municipis que s'han aprovat mocions en aquesta línia, San Just Desvern, Martorell, Sant Esteve de Sesrovires i Castellví de Rosanes. Cal remarcar que el proper 30 d¡octubre, la CUP de Molins presentarà al Ple ordinari la moció.