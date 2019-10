Català

Correllengua 2019 a Sitges

Un any més Sitges acollirà una parada del Correllengua. Serà el 26 d'octubre i anirà dedicat a Pere Calders. En un entorn polític difícil i amb els nostres drets i llibertats cada cop més limitats, el Correllengua és un espai de reivindicació i de promoció de la llengua i la cultura catalana.

Enguany s'han preparat diferents actes per poder arribar a tots els públics: la presentació d'un llibre de Pere Calders, l'arribada de la Flama amb lectura de contes, una xerrada a càrrec de Xavier Gimeno, un sopar popular i finalment un concert amb les PD Las de Moda i els grups Seguirem i Tres de Pego.

El Correllengua és organitzat per la CAL (Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana) i a Sitges hi han participat la Colla Jove de Castellers de Sitges, Òmnium Cultural i l'Ateneu Popular de Sitges.