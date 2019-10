República catalana

Amer es declara “territori lliure no sotmès als poders de l’Estat espanyol”

Segons informa La República com a primícia , Amer, municipi de la comarca de la Selva,s’ha declarat aquest dilluns “territori lliure no sotmès als poders de l’Estat espanyol”.

Per fer-ho ha creat el primer Consell Local per la República amb el suport dels càrrecs electes del poble i dels ciutadans durant un acte a la plaça de la Vila on han participat dues-centes persones.

Segons aquest diari, el Consell serà l’única institució local lliure i no sotmesa als poders de l’Estat espanyol i reconeixerà únicament el Consell per la República com a institució lliure I sobirana de la República Catalana fins a assolir la independència efectiva de Catalunya.

El Consell Local treballarà per a la implementació en l’àmbit local dels plans d’actuació que es defineixin a fi i efecte de restituir el Govern legítim amb plens poders, recuperar la sobirania de les institucions catalanes i culminar l’aprovació de la Constitució Catalana.

Així ho han explicat en una declaració en forma de comunicat. Així doncs, a partir d’aquest moment han declarat “el municipi Territori Lliure i Sobirà es governarà per aquest Consell Local per la República”.

Tots els ciutadans del municipi d’Amer que vulguin participar en la construcció de la República podran inscriure’s al registre ciutadà del Consell per la República i, tanmateix, insten a l’Assemblea de Càrrecs electes a difondre aquesta Declaració a la resta de municipis de Catalunya.

Declaració:

Atès el resultat del Referèndum d'autodeterminació celebrat el passat l d'octubre del 2017.

Atesa la DECLARACIÓ DELS REPRESENTANTS DE CATALUNYA de l’1 d'octubre del 2017.

Els representants electes de la ViIa d'Amer amb el suport de les ciutadanes i ciutadans a qui presents, es constitueixen en CONSELL LOCAL per la REPÚBLICA D'AMER.

El Consell serà l'única institució local lliure i no sotmesa als poders de l'Estat espanyol. Reconeixerà únicament al Consell per la República com a Institució lliure l sobirana de la República Catalana fins a assolir la Independència efectiva de Catalunya.

El Consell local per la República d'Amer treballarà per a la implementació en l’àmbit local dels plans d'actuació que es defineixin a fi r efecte de:

- Restituir el nostre govern legítim, amb plens poders,

- recuperar efectivament la soberania de les nostres institucions ara sota el control de

l'Estat espanyol,

- fer efectiva la independència de ta República Catalana.

- i culminar l'aprovació de la Constitució Catalana.

A partir d'aquest moment, declarem el nostre municipi Territori Lliure i Sobirà, que es governarà per aquest Consell Local per la República.

Totes les ciutadanes i els ciutadans del municipi d'Amer que volen participar en la construcció de la República s'inscriuran en el registre ciutadà del Consell per la

República.

Donem suport i demanem ajuda a totes les institucions, entitats i col·lectius que treballen amb aquest mateix objectiu fins al ple funcionament de la República Catalana independent reconeguda internacionalment.

Instem a l'Assemblea de Càrrecs electes a difondre aquesta Declaració a la resta de municipis de Catalunya.

Esperem ser dignes representants del nostre poble.

Visca Catalunya Lliure

Amer, 30 de setembre de 2019