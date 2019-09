Habitatge

Les veïnes del Ravalet de Vilassar de Dalt exigeixen un lloguer social

Avui s'ha dut a terme la roda de premsa per donar a conèixer la lluita de les veïnes del carrer Ravalet de Vilassar de Dalt, sis famílies que des del maig passat pateixen la incertesa de no saber què passarà amb les seves llars, comprades per un fons d'inversió que pretén enderrocar-les i dur-hi a terme una nova promoció urbanística.

A partir de les 11h, un grup d'una trentena de persones s'han concentrat a la Plaça de la Vila de Vilassar de Dalt, per donar suport a les veïnes que es disposaven a fer pública la seva situació.

Per una banda, la Nora, una jove veïna del carrer, ha llegit les reivindicacions i denúncies de les famílies del Ravalet, d'entre les que destaquen:



-La reclamació de què les cases siguin reconegudes com les seves llars permanents, no cases de pas, donat que hi resideixen des de fa anys i no existeix una alternativa d'habitatge social al poble.

-La necessitat d'intervenció en les deficiències estructurals que afecten a alguns dels habitatges i estan causant una degradació considerable de les condicions de vida de les veïnes.

-Un procés d'autocrítica i rectificació per part de serveis socials, que respongui a les males praxis i mal tracte amb el que han atès al veïnat del Ravalet fins ara.