Emergència climàtica

L’STEI Intersindical convoca la Vaga General Parcial Mundial pel Clima de dia 27-S

L’STEI Intersindical dona suport a la Vaga Mundial pel Clima de dia 27 de setembre en defensa del futur, d’un planeta viu i d’un món més just. Una mobilització transversal amb participació del col·lectiu d’estudiants, on es planteja que sigui un

dia sense consum així com també mobilitzacions als centres de treball i als carrers.

Per això, l’STEI Intersindical convoca una vaga parcial, entre les 11 i les 14 hores, per a totes les treballadores i els treballadors de les Illes Balears. Sens dubte, el canvi climàtic afectarà les condicions de treball i els llocs de treball de sectors

productius com el primari i del sector serveis com el turisme. També afectarà tots els llocs de treball a l'aire lliure, amb una especial incidència en els riscos laborals que es poden incrementar en aquests llocs de feina.

La Intersindical fa una crida a tota la ciutadania perquè se sumi a la convocatòria, i assisteixi de manera massiva a la manifestació d’aquest dia a les 12 hores a Palma i a les 19 hores a Maó.

Des de l’STEI Intersindical demanam que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i es prenguin les mesures adients per reduir a zero les emissions de gasos d’efecte hivernacle, d’acord amb el que estableix la ciència i amb

criteris de justícia climàtica.