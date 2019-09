Formació

L’escola d’estiu de la CUP, una formació per construir l’alternativa i recuperar la sobirania

El proper divendres 13 setembre, la CUP donarà el tret de sortida a una nova edició de la seva escola d’estiu, que se celebrarà a la Granja del Pas de Sabadell. La formació porta quatre anys organitzant aquestes jornades formatives, amb l’objectiu de debatre i generar propostes des de l’organització del poder popular.

Amb ponents internacionals provinents de diferents nacions de l’estat, com Euskal Herria i Andalusia, o d’altres indrets d’Europa, i també de l’entorn sindical, feminista i juvenil, les taules reflexionaran i versaran sobre diferents pràctiques polítiques i sobre la recuperació de la sobirania, per a bastir alternatives des de l’àmbit local al model capitalista patriarcal imperant. Xavi Domènech, Benet Salellas, Mireia Vehí, Albert Botran són alguns dels 60 ponents que hi participaran.

Des del dret a l’habitatge, la repressió, la lluita pel territori i el feminisme, fins al debat sobre el gir sobiranista al Principat o la desobediència, seran alguns dels eixos que s’abordaran a la vintena de taules organitzades per l’escola d’estiu d’enguany, que també comptarà amb un acte polític de tancament, el dissabte 14 de setembre a les 20.30h.