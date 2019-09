L'ASM reclama al director de l'aeroport de Palma que retiri la sanció a Paula Rotger

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca s'ha dirigit per carta a(León, 1962), director de l'aeroport de Palma des del 2 de maig de 2011, per reclamar-li que es retiri la sanció a Paula Rotger i se li retorni immediatament l'acreditació per poder exercir la seva feina. A la mateixa carta l'ASM exigeix que es revisin les imatges de les càmeres de seguretat, que demostren que l'actuació de la treballadora va ser impecable i que la sanció s'ha basat en un relat fals de la Guàrdia Civil.

Considera que "És intolerable que després d'una denúncia pública d'un cas de discriminació lingüística la Guàrdia Civil no demani disculpes ni obri investigacions per depurar responsabilitats, i a més a més converteixi la víctima en culpable. Aquests fets tenen el precedent gravíssim del cas Saïda Saddouki, la intèrpret que va ser vexada dins la caserna de la guàrdia civil pel fet de parlar català, i que de denunciant va passar a ser condemnada a pagar 1.500 euros entre multa i indemnització per "injúries greus".

L'ASM demana als responsables de Política Lingüística del Govern, del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament de Palma que arribin fins al final en l'aclariment dels fets, i es congratula pel suport que Paula Rotger rep de la societat civil, entitats i partits polítics, al qual ens sumam i que demostra que els mallorquins ja no estam disposats a deixar-nos humiliar lingüísticament i hem dit: prou, fins aquí hem arribat!