Pobresa energètica

La CUP exigeix «responsabilitat i valentia» al govern per fer front a les amenaces de talls d’Endesa

El passat 1 d’agost, la majoria d’ajuntaments del país van rebre un burofax d’Endesa amb la relació dels deutors de subministraments en situació de vulnerabilitat. A Reus, concretament, l’empresa reclama 268.619 euros de factures impagades d’un total de 338 famílies i exigeix que l’Ajuntament assumeixi el 50% del deute abans de l’1 d’octubre, sota l’amenaça de tallar el subministrament d’aquestes famílies.

Edgar Fernàndez, regidor de la CUP, denuncia aquesta situació «d’abús i poder» de les empreses subministradores: «aquestes comunicacions atempten contra els mínims indispensables per sobreviure de qualsevol persona». Fernàndez recorda que les grans empreses no compleixen els protocols socials de talls de subministrament ni s’han adherit al conveni de les administracions catalanes del 2017. A més, Fernàndez assegura que «l’amenaça de talls de subministrament a les famílies vulnerables incompleix de forma flagrant la llei 24/2015».

En aquest sentit, el ple municipal del gener de 2019 va aprovar una moció de la CUP que proposava que «en la propera licitació dels subministraments d’energia elèctrica, l’Ajuntament de Reus fixi com a requisits el compliment de les lleis vigents en matèria del consumidor vulnerable (talls de subministraments, bonificacions socials, …) així com altres paràmetres d’economia social i mediambiental», a més d’exigir a la Generalitat «posar en marxa l’organisme interdepartamental que permeti el correcte desenvolupament la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i resoldre les situacions que sorgeixin per eradicar la pobresa energètica».

La CUP exigeix «responsabilitat i valentia» al govern municipal de Reus per fer front a les amenaces d’Endesa. «No es tracta de fer moviments pressupostaris per salvar aquesta situació, perquè l’abús de les grans empreses continuarà. Del que es tracta és de blindar els drets i garantir unes condicions de vida dignes a tota la població», defensa Edgar Fernàndez. La formació anticapitalista ha iniciat contactes d’urgència amb els actors socials i polítics de la ciutat per donar una resposta conjunta i pressionar el govern municipal.