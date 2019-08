El tren tramvia de camp de Tarragona i el Baix Penedès

Al fil del desplegament del tren-tramvia del Camp de Tarragona i les altres infraestructures de transport ferroviari després de llegir la noticia al diari Mes, m’agradaria escriure aquest article amb una visió baixpenedesenca d’aquesta proposta que passa de llarg per la Baix Penedès, i que s’ha cuinat entre Barcelona i Tarragona sense comptar amb nosaltres a la vista que cap euro esta previst que caigui al Baix Penedès.

El primer que vull dir en aquesta matèria, es que veig molt interessant que la Generalitat i l’Estat, es deixin tan diners per millorar la connectivitat ferroviària de Tarragona, Reus, Cambrils, Vila-seca i Salou i es faci a través d’un projecte de tanta envergadura i tant il·lusionant, que sense cap mena de dubte, millorarà les connexions de la ciutadania a la vegada que potenciarà els nuclis urbans, sent en si mateix una bona eina per al turisme de la zona.

Totes aquestes infraestructures de les quals es parla que es tiraran en davant, son bones eines per la millora del transport públic i la connectivitat, donat que a mes de la creació del tren-tramvia del Camp de Tarragona, parla de construcció d’estacions intermodals, connexions amb l’AVE i l’aeroport de Reus i millores infraestructurals generals. També es parla del compromís de la Generalitat de Catalunya de tenir 28 expedicions de la R17 des de Barcelona amb Salou, per que “El 90% dels viatgers de tren de Salou van en direcció Barcelona”.

Llegir aquesta noticia es molt interessant, però el primer que hem pregunto, on queda definida la situació de l’eix ferroviari del Baix Penedès en tot aquest pla?. Caldria destacar que la situació actual de les estacions principals de la comarca deixa molt que desitjar, donat que les seves infraestructures son un complet desastre, per posar exemples, l’estació d’Arbós no te ascensor o la de Vendrell esta en estat de semi abandonament, sense porxos amplis per garantir una estada còmoda als usuaris quan plou i amb pocs bancs, l’estació de Sant Vicenç de Calders te un aparcament petit i un únic lavabo dintre del bar de l’estació, però no hi ha cap euro per millorar-les. També caldria dir, que tota aquesta connectivitat amb Barcelona que demana des de Salou, 28 expedicions pagades amb diners de la Generalitat, deixen en ridícul al demanda històrica del Baix Penedès, de dos trens al dia per la R4 per connectar la comarca amb el cinturo industrial de la ciutat Condal, lloc de treball de molta gent del Baix Penedès. Queda pales llegida la noticia que la Generalitat i l’Estat, es deixen molts diners amb al connectivitat del Camp de Tarragona i s’obliden del Baix Penedès.

Pel que fa al desplegament del Corredor Mediterrani, doneu una ullada a aquest vídeo, aquestes son les conseqüències del seu desplegament, el tren esta separat de l’andana 29 centímetres a l’estació de Rodalies de Vendrell, donat que aquesta infraestructura de mercaderies esta fent condicionar una infraestructura de transport de persones per transportar mercaderies sense pensar en els usuaris a mes quan et queixes d’això a ADIF , et diuen que no es pot fer res de res i que tot es totalment legal. Mes endavant parlarem de els pas dels trens de mercaderies per el cor de la capital del Baix Penedès i les seves conseqüències per als veïns i veïnes.

Cal destacar que diu la noticia que el Conseller de Territori Xarvier Puig “Defensa el ‘bypass’ de l’Arboç per connectar els trens de Rodalies que entren a la ciutat amb l’alta velocitat del Corredor Mediterrani” tot això, es el que traurem d’aquesta gran infraestructura ferroviària?, Quins polítics del Baix Penedès han negociat això?.

M’agradaria recordar als governants de la Generalitat i l’Estat que a la capital de la comarca del Baix Penedès tenim l’estació de Sant Vicenç de Calders, un dels nusos ferroviaris mes importants de Catalunya, que dona veritable fàstic, per l’abandonament que ha fet d’Adif patrimoni, dels veïns del Barri Ferroviari, que no s’ho mereixen, per que mantenen viva la memòria històrica de la Colònia ferroviària que te mes de 100 anys d’història i que en si mateixa, hauria de forma part del patrimoni històric de Catalunya. D’altra banda per l’abandonament d’Adif infraestructures de l’estació, quest punt de connexió ferroviària te una aparcament de 90 places a peu d’estació i es molt necessari tenir-ne moltes mes, a la vegada de que es un bon punt per fer una estació intermodal per connectar per carretera l’interior de Baix Penedès amb la línia ferroviària. I als polítics locals, als del meu poble, capital de la comarca del Baix Penedès recordar-los, allà on posa zona verda, vull un parc.

Ja per acabar de despatxar amb tots, després de llegir aquesta noticia del nou tren tramvia del Camp de Tarragona, el que hem pregunto vista la capacitat d’inversió en aquesta matèria que hi ha, es. Que han fet els governants del Baix Penedès per que no caigui ni un euro en infraestructures al nostre territori?, com es possible que ens trobem amb un serveis sota mínims, mentre que al Camp de Tarragona es preparem per inversions milionàries de millora de l’estructura ferroviària en tots els seus àmbits?, Com es possible que tenint una de les estacions mes importants de Catalunya, Sant Vicenç de Calders, no hi hagin inversions de millora?, com s’ha pogut consensuar tot això a la Generalitat i l’Estat, sense que comptem per res la gent del Baix Penedès? Aquí ho deixo, llegiu i reflexioneu sobre el tema.