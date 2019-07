Habitatge

La Crida per Sabadell exigeix el compliment dels acords de la mediació pels pisos de Merinals

Cal que l’Ajuntament garanteixi poder disposar d’un informe tècnic extern neutral amb urgència

La Crida per Sabadell ha demanat a l’Ajuntament que sigui absolutament exigent davant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en el compliment dels compromisos relatius als pisos de Merinals. Tal com es va establir en les reunions conjuntes amb el veïnat, l’Agència va recolzar al consistori per contractar una mediació que ara ha trencat unilateralment. La mediació tenia com a objectiu poder fer un estudi tècnic extern sobre l'estat dels set blocs de pisos de Merinals amb suposats danys estructurals que afecten a 170 vivendes.

Ara, després de mesos de treball de mediació, l’Agència de l’Habitatge es desdiu del seu compromís perquè la proposta de l’equip de mediació no ha rebut el seu vistiplau i ha assegurat que només donarà validesa a l'informe si l'executa el Col·legi d'Arquitectes.

"És indignant que l’Agència estigui posant pals a les rodes, que faci ara propostes vergonyoses i inadmissibles i retardi de nou aquest procés mentre els veïns viuen en pisos apuntalats”, ha criticat Maties Serracant, regidor de la Crida per Sabadell. “Cal que l’Ajuntament exigeixi a la Generalitat el compliment dels acords adquirits amb el veïnat dels Merinals i es pugui disposar el més aviat possible d’un estudi tècnic neutral", ha apuntat Serracant.

El passat mes de setembre es va acordar el pla de treball en una reunió de l’Alcalde de la Ciutat i la Regidora d’Habitatge amb la directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Secretari d'Hàbitat Urbà i Territori i així mateix el propi conseller de Territori i Sostenibilitat es va comprometre a aportar tota la documentació necessària per tirar endavant aquest procés. El Grup Municipal de la Crida exigeix doncs a la Generalitat que compleixi amb allò a què es va comprometre i que deixi de posar traves i endarrerir el procés ja que les afectades són les veïnes que segueixen amb els pisos apuntalats.

El Grup Municipal de la Crida per Sabadell recorda a l’equip de Govern que el Ple municipal del mes de maig del 2018 va aprovar per unanimitat una moció segons la qual el consistori es comprometia a començar, d'una banda, un procés de mediació i diàleg entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i els veïns i veïnes afectades. I, d'altra banda, a elaborar un tercer estudi tècnic neutral que dictaminés, davant els informes contraposats, l'estat dels edificis per poder emprendre posteriorment les accions oportunes.

Espera que el PSC, que ja va demanar explicacions al Parlament, actui ara amb tota l’exigència i fermesa necessària, tal com va fer l’anterior equip de govern, davant una situació crítica que té atemorit el veïnat afectat.