1-O

El Parlament constitueix la comissió d’investigació de l’1 d’Octubre impulsada per la CUP

La CUP Crida Constituent ha impulsat una Proposta de Resolució per la creació de la comissió d’investigació de l’1 d’Octubre al Parlament de Catalunya amb l’objectiu d’analitzar la magnitud repressiva de tots els aparells de l’Estat espanyol, la vulneració de drets fonamentals i les seves conseqüències físiques i psíquiques durant la celebració del referèndum d’autodeterminació de Catalunya.

Aquesta comissió tindrà com a objecte d’investigació els efectes dels danys de la violència institucional d’abast col·lectiu comesa durant l’1 d’octubre de 2017 per part de les forces de policials de l’Estat, davant la inacció o oposició per part del Ministeri Fiscal i la judicatura espanyola a l’hora de perseguir el delicte o donar resposta legal.

Ĺa CUP reitera la necessitat de tenir coneixement i documentació dels actes de violència institucional i la determinació dels seus responsables, així com la recerca de fórmules de reparació respecte a les víctimes, ja que més enllà de les lesions físiques, la violència institucional ha provocat danys psíquics, dels quals encara no se n’ha fet una anàlisi amb profunditat, i ha provocat greus vulneracions de drets fonamentals.

Els continguts bàsics de la investigació de la comissió seran: