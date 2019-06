Economia feminista

Una Hackató d’Economia Feminista: la cooperació com a mètode de treball

Fiare Banca Etica impulsa un laboratori d’idees, la Hackató d’Economia Feminista. La iniciativa, que se celebrarà el 14 de juny al centre cívic del convent de Sant Agustí, té la voluntat d’ajuntar projectes de l’economia feminista i persones joves que puguin aportar idees fresques i vulguin complementar la seva formació. A banda de ser un lloc on reflexionar coralment sobre l’economia social i feminista, l’esdeveniment pretén ser un espai de treball, basat en tallers participatius, on es feinegi de manera col·laborativa per buscar solucions a problemàtiques i/o dificultats concretes.

Les persones joves, menors de 35 anys, que vulguin apuntar-se podran participar en el desenvolupament de sis projectes: Femmefleur, Matriu, Enruta’t, La Clara Comunicació, Voltes i l’Observatori IQ. Projectes vinculats a l'àmbit de l'educació, la formació i l'assesorament, la comunicació, la salut o l'arquitectura, entre d'altres, i on exerceixen la seva activitat amb perspectiva de gènere i trencant rols i rutines androcèntriques.

Els tallers participatius s’organitzaran dividits en taules de treball, una per projecte, on es presentaran les seves iniciatives, dubtes i/o problemes sobre noves línies de serveis o productes. Les persones participants, que es poden inscriure gratuïtament, podran exposar i desenvolupar possibles solucions, punts de vista i aprofundir en les idees dels projectes. La dualitat de la iniciativa permet aportar coneixements i posar en pràctica habilitats i, alhora, adquirir-ne de noves. Una retroalimentació basada en la cooperació i la contribució de persones multidisciplinàries amb diferents visions i punts de vista, però amb un objectiu comú: buscar solucions.

És una pràctica enriquidora que permetrà l’intercanvi d’experiències i idees per totes les parts. La gent jove podrà aprendre de primera mà com s’articula i es desenvolupa un projecte de l’economia feminista i estendre la seva xarxa de relacions. Per la seva banda, els projectes s'enduran un feix d’idees noves per posar en pràctica. Tanmateix, un dels projectes serà premiat econòmicament, amb mentoria per LabCoop i un espai de treball durant 4 mesos. El projecte guardonat serà escollit mitjançant una avaluació realitzada per un jurat de persones expertes de Fiare Banca Etica i es basarà en els materials elaborats durant els tallers participatius, tenint en compte indicadors d’avaluació, sostenibilitat i els valors de l’economia feminista.