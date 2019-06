Música

Presentació del llibre "Els inicis del Cant Coral al País Valencià" al Col·legi Major Rector Peset de la UV

El Col·legi Major Rector Peset de la UV acollirà la presentació del llibre "Els inicis del Cant Coral al País Valencià" el proper divendres a les 19h. L'acte compatarà amb la participació de Miquel Juan, director de la Coral Giner; Josep Lluís Valldecabres, director de l’Orfeó Valencià; Tonetxo Pardiñas, president de la Societat Coral El Micalet; Josep Cruells, president de la Federació de Cors de Clavé, Josep Guia, autor del llibre i de Maite Simón, editora de PUV.

Aquest llibre és un llibre molt visual, de fet és l’edició corregida i augmentada de l’exposició commemorativa del 125è aniversari de l’Orfeó Valencià El Micalet (1893-1905). Per això, s’hi combinen els textos introductoris amb els retalls de premsa de l’època i les imatges relacionades. Un llibre que facilita l’accés directe a les fonts primàries, on el lector trobarà moltes notícies inèdites sobre cors i orfeons valencians. Presenta cronològicament i temàticament l’evolució del moviment coral inicial al llarg del País Valencià, de Vinaròs a Alcoi i Alacant, per bé que se centra a la ciutat de València, en concret, al voltant del seu orfeó de referència: El Micalet. Així mateix, el lector podrà veure com aquell moviment coral, majoritàriament d’extracció obrera i d’ideologia republicana, va rebre l’empenta inicial dels orfeons i les agrupacions corals catalans, especialment dels Cors de Clavé.