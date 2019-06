Municipals 2019

La CUP inicia les converses per determinar el paper més útil que ha de desenvolupar per garantir una transformació real a Tarragona

La CUP de Tarragona ha iniciat les converses per a valorar les possibilitats de formar part d’un possible pacte de govern de cara a la propera legislatura. La formació sempre ha expressat estar disposada a desenvolupar “el paper més útil per garantir una transformació profunda i real a Tarragona”. Tal com la formació anticapitalista havia acordat en assemblea, un cop assumits formalment les 5 propostes polítiques que condicionaven la investidura de Pau Ricomà, els propers passos van encaminats a dirimir l’encaix que podria haver-hi més enllà de la investidura.

En aquest sentit, la CUP ha mantingut avui una reunió de treball amb ERC en la qual, en primer lloc, ha reclamat als republicans que facin pública l’acceptació dels cinc compromisos proposats per les cupaires de cara a la investidura de Pau Ricomà. En segon lloc, la CUP ha plantejat la seva voluntat de ser un agent actiu en “un canvi real a Tarragona” i s’han explorat les possibilitats de pacte tenint en compte una sèrie de qüestions.

Els cupaires han volgut incidir en qüestions que consideren “de gran rellevància i no poden ser obviades per un pacte que vulgui transformar veritablement la ciutat” com serien la defensa de drets i llibertats; acabar amb els privilegis de l’Església i les exempcions de l’IBI de les quals se’n beneficia; les municipalitzacions dels serveis externalitats a l’Ajuntament; la modificació del planejament urbanístic imperant i la defensa de l’Anella Verda; el suport municipal a les escoles amb especial dificultat; la reestructuració de les empreses municipals, la personació de l’Ajuntament en casos de corrupció com el pàrquing Jaume I.

La formació independentista també ha expressat les àrees polítiques que consideren que encaixen millor amb les principals línies de treball del seu projecte polític, alhora que ha destacat la importància de garantir un grau d’autonomia de cadascuna de les formacions per tal de desplegar el projecte de cada àrea, alhora que es treballi de forma coordinada.

La CUP valora positivament la trobada amb ERC, però emfatitzen que només s’ha tractat d’una primera reunió de treball en la qual s’han abordat temàtiques generals que caldrà concretar i definir sobre un document programàtic. És per això que la CUP planteja “seguir els contactes amb les diferents formacions polítiques, així com continuar amb les converses amb una reunió a tres, on s’exposarien els punts imprescindibles per tirar endavant un possible pacte de govern”. Aquesta tarda, es reuniran amb ECP per primera vegada.

La propera setmana, la CUP traslladarà una proposta concreta de punts programàtics i organitzatius elaborada en el si de l’assemblea local, la qual recollirà les qüestions que consideraren imprescindibles per a l’encaix del projecte polític compartit. Per últim, la formació anticapitalista també consultarà en assemblea oberta la decisió final en relació amb la possible entrada en el govern tarragoní.