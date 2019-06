Lluita institucional

La CUP denuncia més de 105.000€ cobrats indegudament per l'equip de govern de la Torre de Capdella

La candidatura independentista indica que el passat dimecres 12 de juny de 2019 es va celebrar el darrer Ple del mandat 2015-2019 a l’Ajuntament de la Torre de Capdella, amb un únic punt de l’ordre del dia, l’aprovació de l’acta del Ple anterior (09/05/2019), i que en en aquest últim ple, l’Alcalde en funcions del PSC, Josep Maria Dalmau, "no va incloure a l’ordre del dia ni va elevar al Ple un informe de secretaria inclòs a l’expedient del Ple, amb un Reparo d’intervenció sobre retribucions i indemnitzacions indegudes cobrades per assistències als Plens durant el mandat 2015-2019, les quals no s’ajusten a la llei i que afecta a tots els regidors de l’anterior Consistori."

Descriu com Dalmau, actuant com a alcalde en funcions del PSC i sent coneixedor de l’esmentat informe va decidir no incloure’l a la darrera sessió plenària del mandat, "que ben segur hauria compromès la seva futura investidura com a Alcalde, ara per ERC, tres dies més tard."

En aquest sentit, recorden que es indemnitzacions percebudes per assistència a ple de tots els regidors "es cobraven com a nòmines mensuals, fet que des de la CUP s’havia preguntat a l’anterior secretària que va dir que aquest era el procediment que es seguia en aquest Ajuntament i que així s’havia aprovat"; i que a l’informe d’intervenció "es quantifiquen 750 € i 120,54 € percebuts indegudament pels regidors que van ostentar la representació de la CUP durant passat mandat, per no ajustar-se el número de Plens del mandat amb les indemnitzacions percebudes, situació compartida amb els regidors del Pdcat."

Segons la nota de premsa de la CUP de la Vall Fosca, les quantitats percebudes indegudament per l’Alcalde superen els 40.000 €, i en el cas dels tres tinents d’alcalde (resta de l’equip de govern) més de 20.000 € per persona. I que a "Això s’afegeix a les dietes i desplaçaments de l’equip de govern, que gairebé arriben als 90.000 € (36.000 € en dinars), en un municipi de 700 habitants."

També expressen que les retribucions exagerades que es va aplicar l’equip de govern no s'ajusten a dret, "tal com demostra l’informe de secretaria intervenció i del qual s’ha donat trasllat al Tribunal de Comptes." Per aquest motiu els electes de de la candidatura independentista han fet efectica "la immediata devolució d'aquestes quantitats, que arriben a un total de 870,54 euros", quan van conèixer quantitats de diners públics que no els pertocaven.

Recorden també que en aquesta situació "era responsabilitat de l’alcalde en funcions del PSC el dia 12 de juny elevar al Ple l’esmentat informe d’intervenció i informar a la resta de regidors de l’Ajuntament i a la ciutadania dels fets que aquí es descriuen. Davant aquesta greu irresponsabilitat i ocultació d’una situació gens beneficiosa per a ell mateix, entenem que ha perdut tota legitimitat com a Alcalde del nostre municipi. L’elecció de Josep Maria Dalmau com a Alcalde el passat 15 de juny està viciada per l’ocultació d’aquesta greu situació, en que ell mateix deu més de 40.000 euros de percepcions indegudes a l’Ajuntament i de ben segur el coneixement públic d’aquesta situació hauria compromès la seva reelecció."

Per la dimissió de l'alcalde

A la nota de la CUP conclouen que "Conseqüentment, demanem la devolució immediata de les quantitats percebudes per la resta de regidors de l’oposició i per l’escanadalosa quantitat de més de 105.000 € de les arques públiques de les persones que ostentaven l’alcaldia i les tinències d’alcaldia." I anuncien que han convocat un Ple extraordinari "per tractar l’informe i el reparo d’intervenció sobre les percepcions dels regidors del passat mandant i valorar l’acord de reclamació de restitució de les quantitats indegudes a les persones que no les hagin tornat." Per aquesta raó reclamaen la dimissió de Dalmau "sens prejudici del retorn de totes les quantitats que hagi pogut percebre indegudament els tres mandats anteriors en que ha estat Alcalde i de les responsabilitats penals que se’n puguin derivar."