NI presos ni exiliats

Avià rebutja dos premis europeus sobre polítiques ambientals perquè “hi ha presos polítics i exiliats”

Avià rebutja dos premis europeus sobre polítiques ambientals perquè ?hi ha presos polítics i exiliats?

El regidor d’Avià, Josep Subirana, responsable de Medi Ambient durant la legislatura passada, ha rebutjat dos premis europeus d’energia sostenible que havia guanyat el municipi per denunciar la inacció de la Comissió Europea davant dels presos polítics que hi ha a l’Estat Espanyol.

“Sé que els estic fent sentir incòmodes, però més ho estem nosaltres. Donin el premi al senyor Arias Cañete (PP, actual Comissari europeu d’Acció per al Clima i l’Energia). Fins que Europa no actuï contra aquesta anomalia que viu Catalunya, no puc acceptar-lo”, ha dit Subirana en la seva intervenció.

Els Premis de l’Energia Sostenible de la UE reconeixen una innovació destacada en eficiència energètica i energies renovables. Primer, Avià ha guanyat el premi al lideratge en eficiència energètica, per davant d’un projecte d’Hamburg (Alemanya) i un altre de Bucarest (Romania). Subirana ha assegurat que “Avià és un referent en eficiència energètica, no només al Berguedà, sinó a tot Catalunya”.

El projecte ‘Avià per un bon clima’ mostra un poble que viu el somni sostenible. El 2015, l’ajuntament d’Avià va adoptar un pla fàcilment implementable per impulsar les energies renovables, l’eficiència energètica i la protecció del medi ambient. Això va reduir les seves emissions de carboni i va reduir la demanda de combustibles fòssils cars, beneficiant tant als ciutadans com a les autoritats locals.

“Les nostres mesures de sostenibilitat estan dissenyades per oferir beneficis ambientals i econòmics directes a les persones que viuen a Avià, és per això que la nostra transició energètica és molt popular i és una veritable inspiració per a altres ajuntaments de Catalunya i Europa”, va dir el regidor Subirana.