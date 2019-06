Medi ambient

Acte a Torredembarra sobre la Crisi Ecològica i el Repte de la Descarbonització

Per a Ecologistes en Acció “El planeta Terra és un sistema tancat. L'única aportació externa és l'energia del sol (i algun material proporcionat pels meteorits, tan escàs, que es pot considerar menyspreable) És a dir, els materials que componen el planeta són finits, i tot el que es renova a partir del treball de la Natura ho fa amb un ritme parsimoniós en relació a la velocitat que requereix l'economia global. Ja fa més de 30 anys, el conegut informe Meadows, publicat pel Club de Roma, constatava l'evident inviabilitat del creixement permanent de la població i els seus consums. Alertava que si no es revertia la tendència al creixement en l'ús de béns naturals, a la contaminació d'aigües, terra i aire, a la degradació dels ecosistemes i en l'increment demogràfic, s'incorria en el risc d'arribar a superar els límits del planeta, ja que el creixement continuat i exponencial, només podia donar-se en el món físic de manera transitòria.”

Maria Garcia de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire i membre d’Ecologistes en Acció, ens parlarà de la crisi ecològica i del repte de la descarbonització per afrontar-la en una exposició de 40 minuts en que s’estendrà en explicacions per fer-nos entendre el millor possible aquesta problemàtica i les seves possibles solucions.