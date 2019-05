ensenyament

USTEC·STEs s’afegeix al boicot a les pràctiques de màster

USTEC·STEs s'ha afegit al boicot a les pràctiques de màster i ha exigit que, atès que la tutorització de les pràctiques afecta a les condicions laborals del professorat de l’ensenyament públic, aquesta qüestió sigui negociada amb el Departament d’Educació.

Les diverses reformes educatives han comportat que tant els estudiants de grau de mestre, com el de màster de professorat comportin una càrrega pel que fa a les pràctiques cada vegada més gran. A grans trets, per als estudiants de primària s’acosta a les 500 hores, mentre que pel que fa al màster de professorat de secundària, que requereix un esforç econòmic i de temps onerós per l’alumnat representin 200 hores.

Tanmateix, segon sel sindicat, la tutorització de les pràctiques, a càrrec de mestres i professors en exercici, són imposades, sense cap mena de compensació pel que fa a reducció horària o un insuficient reconeixement administratiu i a costa de la sobrecàrrega de feina dels docents. En els darrers anys, a més, l’increment d’hores lectives i la multiplicació d’exigències de caràcter administratiu ha fet que la necessària tasca de responsabilitat pel que fa a la formació inicial dels alumnes de graus i màsters, resulti impossible que sigui assumida en les mínimes condicions.

És per això que, des de fa temps, des dels propis centres de Catalunya, s’està fent un boicot a aquestes pràctiques. Cal afegir, a més, que l’alumnat de graus i màster està pagant preus exorbitants pels seus estudis, que contrasta amb la gratuïtat que li comporta el conveni entre universitats i Departament d’Educació segons el qual aquest darrer organisme subvenciona, a la pràctica, la formació universitària en el que representa un escàndol majúscul.