Municipals 2019

Més d'un centenar de persones participen a l'acte polític de "Sumen Banyoles" celebrat a l'auditori de l'Ateneu

Totes les intervencions, que van anar a càrrec de candidates de Sumem i portaveus d’altres candidatures transformadores, van ser fetes per dones

Més d’un centenar de persones van participar a l’acte polític que Sumem Banyoles va celebrar ahir al vespre a l’Auditori de l’Ateneu. Un acte que va durar una hora llarga i en el qual per contrarestar la poca presència femenina de la campanya electoral i de la majoria de mítings polítics només hi van intervenir dones. La trobada, que va començar amb tots els candidats de Sumem Banyoles a l’escenari, va comptar amb les intervencions de diverses portaveus de candidatures transformadores d’arreu del Principat.

Concretament, hi van participar Dolors Serra de Guanyem Girona, Paula Franquesa de Guanyem Figueres, Laura Benseny de Guanyem Cerdanyola, Laia Mauri de Guanyem Badalona i Jana Soteras i Mireia Sala de Sumem Banyoles.

La conductora de l’acte, la candidata Isabel Boix, va presentar l’experiència de Sumem Banyoles com “un projecte popular, iniciat des de baix, un front d’esquerres que planteja una proposta i un model de ciutat diferents i que neix amb la voluntat de fer possible el govern del i per al poble”. Així mateix, va afirmar que “els propers anys podem dedicar-nos a construir una societat forta i cohesionada, capaç de mantenir el benestar de totes les persones, sigui quin sigui el seu origen, en qualsevol conjuntura econòmica”. “Cal desenvolupar la ciutat on tothom voldria viure: responsable i solidària, feminista i acollidora, culta i igualitària, saludable i bonica, sostenible i compromesa, justa i participativa, democràtica i republicana, pròspera i plena de futur”, va manifestar.

TRENCAR AMB 12 ANYS DE GOVERN MONOCOLOR

De la seva banda, les candidates de Sumem Banyoles Jana Soteras i Mireia Sala van exposar els principis polítics que guiaran l’actuació de la candidatura. Les candidates van reivindicar la participació com a eix polític i van cridar a “trencar amb aquesta política impermeable i estancada”, “amb 12 anys de govern, 12 anys de gestió municipal administrativa, 12 anys de monocolor”. “No ens hem de resignar a seguir tenint simples gestors al nostre ajuntament”, van destacar.