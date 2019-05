Municipals 2019

La defensa de l’Anella Verda és una de les prioritats de la CUP Tarragona en l’eix mediambiental

La defensa de l’Anella Verda és una de les prioritats de la CUP de Tarragona en matèria de medi ambient. Així ho ha demostrat la formació que, amb la seva activitat tant dins com fora de la institució, ha reivindicat el concepte d’Anella Verda tal i com la va definir en el seu dia l’entitat ecologista GEPEC i no com el recull l’actual POUM. La CUP reivindica “la necessitat de reforçar aquests espais naturals que envolten Tarragona” i, en concret, aposta per potenciar, protegir i ampliar l’Anella Verda des dels Prats d’Albinyana fins la desembocadura del Gaià i tancant pel litoral.

En del seu programa polític, la formació anticapitalista proposa elaborar i aprovar un Pla Especial de Protecció de l’Anella Verda que en reguli els usos i en conservi la Biodiversitat. També vol crear connectors biològics que permetin “sortejar els talls provocats actualment per la via del tren i dues carreteres”. La prevenció d’incendis ha estat també una de les reivindicacions de la CUP del darrer mandat, és per això que considera necessari elaborar els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal de “restaurar i protegir els ecosistemes forestals i riberals de la zona i potenciar la maduració dels boscos amb les comunitats vegetals inherents al país, que són més estables i resistents a incendis, ventades o plagues”. En matèria urbanística, la formació anticapitalista s’ha mostrat contrària al POUM des d’abans d’obtenir representació i ha assenyalat “la connivència de l’equip de Ballesteros amb el lobby de poder de les constructores i la seva lògica depredadora vers l’espai natural”, és per això que defensen una reforma integral del POUM per tal de protegir i ampliar l’Anella Verda.

Per altra banda, els independentistes aposten per protegir els elements més excepcionals de l’Anella Verda amb múltiples propostes com “l’ampliació de l’EIN del Bosc de la Marquesa, la preservació el paratge de les coves del Llorito i el seu entorn i la recuperació els masos dispersos i els Fortins de Sant Jordi i la Reina com a equipaments socioambientals”. En referència als masos de la zona, la CUP fa anys que reivindica el patrimoni sovint oblidat de l’Anella Verda. La formació ha editat ja dos números del mapa “Grans Runes de l’Anella Verda” i ha organitzat diverses rutes per la zona, amb la intenció de “fer la difusió que no s’està fent des del govern de l’Ajuntament d’un patrimoni que no interessa perquè no els permet un guany fàcil i directe a través de l’explotació turística”.

La CUP defensa que “cal donar a conèixer els espais naturals de gran valor que formen part de la nostra ciutat perquè aquesta és l’única manera que la gent se’ls faci seus i els defensi davant l’abandó de la gestió municipal o l’especulació immobiliària” i reivindica la feina de les entitats ecologistes tarragonines. En aquesta línia, els anticapitalistes fan una crida als veïns i veïnes a participar el proper 18 de Maig a la Setena Caminada Reivindicativa per la protecció i connectivitat de l’Anella Verda de Tarragona, que reclama la connectivitat a peu entre la Canonja i els barris de Ponent i Llevant de Tarragona a través dels camins de l’Anella Verda i denuncia els projectes urbanístics que “agredeixen el territori”, en referència als plans parcials de la Budellera o Mas d’en Sorder.