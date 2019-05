Municipals 2019

La CUP de Lloret de Mar presenta la seva candidatura

La Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) farà la seva presentació oficial el dia 10 de maig a dos quarts de vuit del vespre al Tres Jotes del Centre Comercial Caravel·la.

Serà el primer acte de la campanya electoral de cara a les eleccions municipals i intervindran Jesús Elias, Lola Moncusí, Jaume Ribera, Concepció Pell i Sebastià Lleonart.

Explicaran el seu codi ètic i de conducta, que regirà la nostra acció municipalista durant tota la legislatura.

Parlaran de les seves propostes de participació directa sobre les decisions del consistori, l’elaboració d’un Reglament Orgànic que permeti la ciutadania accés directe als plens, la defensa del nostre entorn natural i paisatgístic i la lluita contra l’especulació urbanística, incentivar l’aplicació de fonts d’energia renovable i de polítiques de tolerància zero en pràctiques sexistes o patriarcals entre d’altres mesures.

Aconseguir encetar un debat sobre el model econòmic com a poble que ens garanteixi un futur sostenible en el temps, és un dels objectius més necessaris del nostre municipi. Quin Lloret volem i com el volem? Des de premisses de sostenibilitat i defensa del nostre entorn mediambiental i paisatgístic, com fer del nostre municipi una destinació turística única en el mon?

Com sempre, finalitzaran l’acte amb un debat amb tots els assistents.