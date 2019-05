Municipals 2019

La CUP de Blanes celebra el seu acte polític central al carrer

La CUP de Blanes ha celebrat aquest diumenge el seu acte polític central de campanya per encarar les eleccions municipals del proper 26 de maig. Sota el lema “Atreveix-te” la formació de l‘esquerra independentista ha desgranat algunes de les principals propostes del seu programa polític per transformar Blanes.

L’acte, que s’ha celebrat al passeig de mar de la vila, ha estat presentat per l’actual regidora de la formació Laia Buixeda i ha comptat amb la participació d’una bona colla de militants i de persones que recolzen i formen part la llista de la candidatura de la CUP a Blanes. Aquestes han protagonitzat breus intervencions sobre diverses reivindicacions socials que la CUP recolza activament al municipi, com l’oposició a l’ampliació de la C-32, la lluita antifeixista i el compromís amb un Blanes integrador i solidari, el dret a vot per a tothom, el dret d’acollida i els drets per les persones migrades, la lluita feminista i la reivindica dels drets laborals des d’una perspectiva de classe.

A continuació, la diputada de la CUP al Parlament de Catalunya Natàlia Sànchez ha destacat el paper de les més de 200 candidatures que la CUP presenta arreu del territori, tot recalcant la importància de donar suport al projecte de l’esquerra independentista per posar els municipis al servei dels drets de la majoria i per esdevenir una peça clau de ruptura amb l’estat espanyol i de construcció de la república.

Tot seguit, Joan Rota, cap de llista de la CUP a Blanes per aquestes eleccions municipals, ha introduït els diferents blocs en que es basarà l’acció política de la CUP, tot remarcant la necessitat de ser forts dintre de l’Ajuntament i també al carrer, recolzant les lluites i les reivindicacions socials. Rota ha fet un repàs de les principals accions que ha desenvolupat la CUP aquesta darrera legislatura tot destacant que “la CUP ha estat clau per condicionar i per posar sobre la taula debats que els anteriors governs del PSC i CiU, així com dels partits que han governat amb ells, han obviat al llarg de la historia”. En aquest sentit Rota ha exposat que “cal recolzar i votar a la CUP per tenir força dins l’Ajuntament i ser una alternativa real als partits de sempre, ja que si poden seguiran pactant per governar, per fer el mateix de sempre i fer que res canvií”. Al llarg de la seva intervenció el cap de llista de la CUP ha destacat la feina que la formació ha fet en l’àmbit de la participació ciutadana per impulsar el pressupost participatiu, en la lluita pel dret a l’habitatge sancionant a bancs i grans tenidors i en la consecució d’una fiscalitat socialment més justa, on qui més té més pagui.

Limitació de sous i retorn al municipi dels ingressos percebuts a l’Ajuntament

La CUP ha destacat que, a diferència de la resta de grups municipals, el seu codi ètic limita el sou dels regidors i regidores de la formació a 250 euros mensuals. Així, en aquesta legislatura la formació ha posat a disposició de les entitats de Blanes 14 mil euros provinents d’aquests ingressos mitjançant la iniciativa “Diners al carrer”, amb diverses convocatòries d’ajuts econòmics adreçats a entitats, organitzacions i moviments socials. Segons Rota “en un moment en que el govern municipal no prioritza l’ajuda a les entitats la CUP ha volgut posar de manifest el seu compromís en fer del teixit associatiu de Blanes un dels motors per la dinamització i la transformació de la social.

El proper acte de campanya que té previst la CUP de Blanes tindrà com a tema central l’exposició de les propostes del programa polític de la formació i se celebrarà el proper dissabte 18 de maig.