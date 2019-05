Municipals 2019

La CUP d’Olvan i Cal Rosal ja té a punt una campanya amb màxima presència al carrer

La CUP d’Olvan i Cal Rosal ja té planificada la seva campanya electoral. Serà una campanya bolcada a motivar la reflexió crítica del poble. Es busca recollir opinions i visions des de tots els sectors del municipi. Després del conjunt de trobades amb entitats del municipi que es van portar a terme el cap de setmana passat, la CUP d’Olvan i Cal Rosal portarà a terme una campanya en què hi haurà actes cada dia. En els dies laborables es realitzaran les Trobades a peu de carrer, plantejades per donar a conèixer les propostes i el programa, però també per escoltar tot el veïnatge del municipi. Conscients de que el projecte no gaudeix de la cobertura mediàtica dels partits convencionals, la CUP d’Olvan i Cal Rosal treballarà per resoldre aquesta qüestió de la millor manera: desplegant tots els seus efectius i fent valer que és la candidatura del municipi més nombrosa, amb una llista de 17 persones i un grup de suport de més de 40.

Durant aquest cap de setmana, la candidatura cupaire organitza diversos actes ludico-esportius. El primer es realitza aquest mateix dissabte amb una pedalada entre Olvan i Cal Rosal i continua demà amb un partit de futbol sala. Entremig, membres de l’assemblea també seran a la Fira Entre Fils per visualitzar el suport a les iniciatives promogudes pel teixit comercial del municipi.

Per últim, convé recordar que la campanya es va iniciar ahir divendres amb la tradicional penjada de cartells i la distribució porta a porta d’una versió reduïda del programa de la CUP d’Olvan i Cal Rosal. L’assemblea del partit està molt satisfeta amb el programa ja que també contribueix a visualitzar la potència del projecte, fet a diverses mans entre les persones que formen part de la CUP i també, i molt important, escolant la veu de la població que ha volgut participar-hi a través dels formularis que també es van distribuir per totes les cases del municipi. La versió llarga del programa es pot consultar a través d’un codi QR que s’ha incrustat al document que s’ha passat pel veïnat. A més, també es distribuirà a través de les xarxes. De fet, per estar al corrent de totes les accions que porta a terme la candidatura es recorda que les xarxes socials (Instagram, Facebook i Twitter) es van actualitzant contínuament.

La CUP Olvan i Cal Rosal, per acabar, planteja aquesta campanya per donar a conèixer el seu programa, un programa en positiu, amb ganes de canviar totes les velles dinàmiques del municipi i acostar de veritat la institució a la població.